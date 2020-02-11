



Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала спрос на смартфоны с модулем NFC для бесконтактной передачи данных. В 2019 году продажи девайсов с этой технологией выросли более чем на 20% в штуках, а их доля достигла половины рынка в натуральном выражении.



Каждый второй приобретенный россиянами в 2019 году смартфон поддерживает технологию — это около 15 млн штук. С 2016 года (в год старта запуска Apple Pay в России) доля таких мобильных устройств в количественном выражении увеличилась почти в 2,5 раза — с 20% до 50%. В штучных продажах «М.Видео» такие смартфоны занимают уже 65%. В качестве платёжного средства смартфон выбирают из-за удобства и безопасности — уже 7 из 10 приобретенных устройств оснащены биометрическими датчиками. Распространение гаджетов с чипами NFC, в том числе смарт-часов, способствует росту популярности бесконтактной оплаты.



Смартфоны с поддержкой бесконтактной оплаты становятся дешевле, средняя цена за последние четыре года сократилась на 34% — до 25 тысяч рублей. Технология доступна не только в большинстве девайсов из среднего и верхнего ценовых сегментов, но и в бюджетных моделях стоимостью менее 5 тысяч рублей. Самыми популярными устройствами 2019 года с поддержкой NFC стали Samsung Galaxy A50 и четыре модели от Honor: 8A, 10 Lite, 8X, 10I.



В качестве инструмента платежа россияне выбирают смартфон не только благодаря простоте и удобству, но и повышенной безопасности. Для подтверждения оплаты необходимо ввести код-пароль или воспользоваться биометрическим сканером. Самой распространенной и доступной биометрической технологией остается сканер отпечатков пальцев. Средняя стоимость девайсов с возможностью биометрической аутентификации продолжает сокращаться и в 2019 составила 20,3 тысяч рублей, что на 8% меньше, чем в 2018 году. В продажах «М.Видео» смартфоны с биометрией заняли более 85% в штуках и 95% в деньгах.



Ещё одной заменой банковской карты и набирающим популярность платежным устройством становятся смарт-часы. Продажи категории за 2019 год увеличились в штуках более чем на 60%. Однако возможность оплаты имеют преимущественно аксессуары из среднего и верхнего ценовых диапазонов, поддерживающие основные платёжные системы (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay). На российском рынке в продаже появились и более доступные фитнес-трекеры с модулями NFC. Например, специальная модификация Xiaomi Mi Band 4 имеет датчик, но на данный момент не поддерживается в России ни одной платёжной системой.







