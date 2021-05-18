Пользователь нового iPad Pro проверил, насколько съемная клавиатура Magic Keyboard первого поколения совместима с его планшетом.Напомним, iPad Pro 12,9 получил экран Liquid Retina XDR с матрицей типа miniLED. Из-за этого его корпус стал толще. Это могло сделать его несовместимым с выпущенными съемными клавиатурами, поэтому компания из Купертино представила второе поколение Magic Keyboard.Сама компания на официальном сайте заявила следующее: «Первое поколение Magic Keyboard (A1998) функционально совместимо с новым iPad Pro на 12,9 дюйма с дисплеем Liquid Retina XDR (5-го поколения). Из-за немного утолщенного корпуса клавиатура Magic Keyboard в закрытом состоянии может располагаться не как это задумывалось ранее, особенно при использовании защитных пленок для экрана».Юзер проверил это. Он взял iPad Pro 12,9 пятого поколения и клавиатуру Magic Keyboard первого поколения. Сначала подключил аксессуар к планшету, а потом выполнил несколько действий: закрыл, открыл, поставил в открытом состоянии на стол. Как итог, они оказались полностью совместимыми — планшет и клавиатура точно прилегали друг к другу даже в закрытом состоянии.Ранее стало известно, что iPad Pro 2021 на процессоре Silicon M1 обошел по мощности MacBook Pro 16 на Intel Core i9 в Geekbench 5. Он набрал 7284 балла, тогда как ноутбук 6845 баллов.