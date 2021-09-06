



На прошлой неделе компания TSMC, один из самых заметных производителей микроэлектроники, предупредила о сильном росте цен на свою продукцию. Как оказалось, подорожание затронуло не всех её клиентов в одинаковой степени.



По данным аналитиков, MediaTek, NVIDIA и AMD, входящие в число клиентов TSMC, оказались крайне недовольны. Причина заключается в том, что TSMC подняла цены для них сразу на 20%, в том время как подорожание для Apple составило всего 3%.



Разница в подходе к разным клиентам ничем не объясняется, но в итоге может получиться так, что себестоимость смартфонов и планшетов на Android, а также ноутбуков, компьютеров и компьютерных комплектующих в ближайшие месяцы повысится ощутимее, чем в случае со смартфонами Apple. Таким образом обладатели Android-смартфонов, Android-планшетов и компьютеров будут покупать устройства намного дороже, чем раньше, а айфоны могут вообще не подорожать. Наценка на айфоны обычно выше, чем на Android-смартфоны, поэтому они имеют определённый «запас прочности» при установлении маржи, а Apple вполне сможет снизить себестоимость производства при сохранении тех же розничных цен, как у же было раньше (достаточно вспомнить отказ компании от включения зарядного устройства и наушников в комплектацию смартфонов с пространным объяснение про заботу об экологии).



Не исключено, что Apple надавила на TSMC, чтобы избежать резкого увеличения отпускных цен на электронные компоненты. Известно, что объём заказов Apple составляет около 20% от всей продукции, которую выпускает TSMC, и очевидно, что компания не хочет лишаться столь выгодного клиента. Остальные заказчики вряд ли имеют рычаги давления на TSMC, поэтому не могут диктовать свои условия или просить даже о малейших уступках.



SMC — крупнейший в мире производитель процессоров, видеочипов и микроконтроллеров для мобильных устройств, он собирается чипы по заказу Qualcomm, Apple, AMD (а раньше ещё и для Huawei). Доля TSMC на рынке полупроводниковой продукции составляет 56% — в три с лишним раза выше, чем у ближайшего конкурента, компании Samsung. Производитель обосновал рост цен тем, что за последние полгода спрос на электронные компоненты достиг исторически рекордного уровня, пришлось увеличить объёмы производства, а это приводит к дополнительным рискам и износу оборудования на фабрике. Вслед за TSMC цены могут поднять и другие производители чипов.







