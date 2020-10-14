Новые устройства Apple выйдут в продажу без зарядки в комплекте. Модели iPhone 12 и Apple Watch Series 6 вы будете заряжать уже имеющимися адаптерами или докупите их отдельно. Речь идет о блоке питания: в коробке от Apple Watch Series 6 лежит провод, но зарядного устройства нет.

Официальная позиция Apple: у пользователей остаются адаптеры от старых устройств, ими можно заряжать и новые устройства. В противном случае зарядки от прежних девайсов будут выброшены, а это загрязняет окружающую среду.

За этим решением можно разглядеть и больше смыслов. В частности, оно может перевернуть игру и изменить отношение к аксессуарам для устройств.

Возможно, это шаг на пути к беспроводному будущему

Вполне вероятно, это шаг к отказу от проводной зарядки в принципе и выпуску iPhone без Lightning. Адаптер Apple на 18 ватт стоит 1990 рублей, за столько же в среднем продается коврик с беспроводной зарядкой стандарта Qi. Компаниям осталось убедить пользователей почему беспроводная зарядка круче проводной, а это давно в планах Apple.

Компания так уже сделала с наушниками. В 2016 году она отказалась от разъема на 3,5 мм и показала беспроводные AirPods, уже через два года Bluetooth-наушники стали самыми стремительно развивающимися аксессуарами, а конкретно девайсы Apple с отрывом наиболее популярными.

К тому же, на этой же презентации вместе с объявлением об отказе от комплектных адаптеров Apple представила линейку аксессуаров MagSafe. С их помощью можно более эффективно заряжать смартфоны и смарт-часы. Среди них чехол-кошелек для хранения банковской карты — он крепится к смартфону и не мешает зарядке, , зарядка на магните, зарядное устройство MagSafe Duo, с помощью которого можно одновременно заряжать смартфон и часы, это такая альтернатива AirPower.

Кажется, Apple загубит перспективное направление

Это намек, что проводные зарядки неинтересны, а беспроводные развивают культуру аксессуаров. Они более перспективны с точки зрения технического прогресса и более интересны пользователям, соответственно и внимание фокусируется на них.

Велика вероятность, что за Apple последует вся индустрия технологий и откажется от зарядок в комплекте. К тому же компания апеллирует заботой об экологии, а это популизм (вспомним Грету Тунберг).

Тут конкуренты попадают под угрозу. Быстрая зарядка — одно из главных направлений развития среди Android-смартфонов. Qualcomm Quick Charge, SuperVOOC, Warp Charge — эти стандарты научились заряжать устройство менее чем за час. И теперь их развитию могут помешать: в комплект зарядки класться не будут, а отдельно люди возьмут самый доступный адаптер, никто не посмотрит на скорость зарядки.

Фактически индустрия может убить перспективное направление. Тем не менее, технологические компании — это бизнес, а не идейное совершенствование мира. Они думают, как бы продать максимально большое количество устройств, а не как бы сделать технологии лучше и упростить жизнь людям. Пользователей не впечатляет быстрая зарядка, а значит и компании не будут ее предлагать.

Летом этого года вышел iPhone SE. У него в комплекте позорная зарядка на 5 ватт, а быстрая на 18 ватт не сильно улучшает картину: и так, и так устройство полностью заряжается за 2,5 часа. И это не помешало ему стать самым популярным смартфоном в мире летом: каждый пятый проданный смартфон — iPhone SE. Параллельно на рынке присутствует realme X2 Pro. Он заряжается до 100% за 30 минут, и это нишевый телефон. Значит людям неинтересна быстрая зарядка.

Какие проблемы возникнут из-за отказа от зарядки?

Но вернемся в реальность, где все еще доминируют проводные зарядки. Допустим, вы купили смартфон без адаптера. Главной проблемой станет совместимость между стандартами быстрой зарядки.

Допустим, вы перешли на iPhone 12 с условного OnePlus 7 Pro. Казалось бы, он поддерживает быструю зарядку, новый смартфон Apple тоже, питание должно ускориться. Но нет. От OnePlus у вас остался блок питания со стандартом Warp Charge, а iPhone работает с USB Power Delivery. Они между собой несовместимы, а значит аксессуар будет работать с минимально допустимой мощностью — 5 ватт, и скорость зарядки будет самой низкой из возможных.

А таких стандартов минимум шесть: Quick Charge, Adaptive Fast Charge, SuperVOOC и другие. Раньше мы не уделяли им внимания и пользовались блоком питания из коробки, теперь же придется либо разбираться, либо мучиться. Пока идеальное решение для Apple - продавать адаптеры под своим брендом и напоминать, что пользоваться стоит только ими. Благо, компания умеет продвигать аксессуары.





