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По словам ASUS, по плавности игрового процесса и качеству графики этот смартфон не уступает настольным геймерским системам. Кроме того, он предлагает близкое к профессиональному качество мобильной фотосъемки и набор технологий с применением искусственного интеллекта.В максимальной аппаратной комплектации смартфон ROG Phone 3 получил 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ высокоскоростной пользовательской памяти UFS 3.1. Усовершенствованное ПО позволяет одним касанием переводить смартфон в производительный геймерский режим «X» и настраивать отдельные параметры системы под разные сценарии использования.Система охлаждения GameCool 3 включает испарительную камеру обновленной конструкции, графитовую пластину за экраном, способствующую эффективному рассеиванию тепла, и увеличенный радиатор особой конструкции, покрывающий наиболее нагревающиеся зоны. Тепло, выделяемое компонентами при максимальных нагрузках, выводится из корпуса смартфона через вентиляционные отверстия на задней панели. Благодаря системе охлаждения во время интенсивных игровых сессий производительность смартфона не снижается из-за перегрева компонентов, а для долгих игровых марафонов предназначен внешний кулер AeroActive Cooler 3. Его конструкция направляет поток холодного воздуха от вентилятора к нагревающимся участкам смартфона. Это позволяет снизить рабочую температуру устройства, чтобы поддерживать его производительность.Новейшая технология ROG HyperFusion в сочетании с мультиантенным контроллером Wi-Fi и модулем 5G позволяет поддерживать одновременное подключение к сотовой и Wi-Fi сетям. Интеллектуальный алгоритм автоматически переключает соединение на источник с лучшим качеством сигнала, обеспечивая максимально быстрое и надежное подключение к интернету. Можно больше не опасаться внезапного разрыва соединения в разгар онлайн-битвы.В ROG Phone 3 используется AMOLED-дисплеем диагональю 6,59 дюйма с частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс, а также поддержкой 10-битной глубины цвета и стандарта расширенного динамического диапазона HDR10+. Сенсорный интерфейс смартфона ROG Phone 3 проводит опрос с частотой 270 Гц, позволяя достичь минимальной латентности — всего 25 мс. Низкая задержка отклика системы на действия пользователя дает преимущество в динамичных играх. Каждый экземпляр дисплея ROG Phone 3 проходит фабричную калибровку цветопередачи, точность которой выражена в значении Delta-E <1. Для снижения усталости глаз во время длительных игровых сессий в смартфоне ROG Phone 3 реализованы технологии фильтрации синего света Low Blue Light и минимизации мерцания Flicker Reduced, соответствующие сертификации TÜV Rheinland.В смартфоне установлен аккумулятор емкостью 6000 мА·ч позволяет надолго забыть о подзарядке. Кроме того, реализован ряд функций, продлевающих время автономной работы, включая эксклюзивную технологию гибернации, которая ограничивает передачу данных в фоновом режиме и энергопотребление отдельных приложений.Усовершенствованная технология AirTrigger 3 позволяет управлять игровым процессом с помощью ультразвуковых сенсоров, расположенных на боковых гранях смартфона. Обновленные сенсоры AirTrigger 3 поддерживают два типа жестов: касание и скольжение. Каждый сенсор способен эмулировать две кнопки. Такое управление сравнимо по удобству с геймпадами игровых консолей. В смартфоне ROG Phone 3 также появился обновленный датчик движений и новый способ управления в играх — потрясти устройство.Расположение порта USB-C на боковой панели позволяет подзаряжать смартфон, не прерывая игру. Через этот порт также подключаются аксессуары, такие как внешний кулер AeroActive Cooler 3, который оснащен разъемом USB-C, 3,5-миллиметровым аудиоразъемом для проводной гарнитуры и откидной подставкой.Смартфон ROG Phone 3 получил стереофоническую аудиосистему, созданную в сотрудничестве с компанией Dirac. Новый игровой аудиорежим усиливает внутриигровые звуковые эффекты. ROG Phone 3 также поддерживает технологию Qualcomm aptX Adaptive для высококачественного воспроизведения звука с минимальной латентностью в Bluetooth-гарнитурах.Пользователи ROG Phone 3 первыми получат возможность вступить в геймерское онлайн-сообщество ROG Connect, доступ к которому осуществляется через приложение Armoury Crate. Эта платформа создана, чтобы играть с друзьями или командой, делиться впечатлениями, скриншотами и видеороликами с игровым моментами и общаться с единомышленниками.Для смартфона ROG Phone 3 разработан ряд модульных аксессуаров, включая геймпад ROG Kunai 3, добавляющий физические контроллеры для управления в играх, новый чехол ROG Lighting Armor, преображающий внешний вид смартфона с помощью подсветки, а также переходник ROG Clip, который позволяет подключать смартфон к консольным контроллерам. Обновленная версия док-станции TwinView Dock 3 превращает смартфон в портативную игровую консоль с двумя экранами, а док-станция Mobile Desktop Dock 3 позволяет подключать к смартфону настольную клавиатуру, мышь и внешний монитор, превращая его в стационарный игровой компьютер.Смартфон ASUS ROG Phone 3 поступит в продажу в России в конце августа. Цена будет обозначена позже.