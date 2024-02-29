Представлен последний смартфон культового бренда. Больше таких не будет

Александр



Компания Meizu анонсировала выпуск флагманского смартфона Meizu 21 Pro. Вероятно, он станет последним выпущенным ею устройством этой категории, поскольку недавно она объявила о предстоящем уходе с рынка смартфонов и планах заняться выпуском гаджетов с поддержкой нейросетей и искусственного интеллекта.



Meizu 21 Pro получил топовые характеристики: процессор Snapdragon 8 Gen 3, OLED-экран диагональю 6,79 дюйма с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев, до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ в накопителе, стереодинамики и аккумулятор ёмкостью 5050 мАч с 80-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядками. Фронтальная камера 32-мегапиксельная, а в основной установлены три сенсора: главный OmniVision OV50H на 50 Мп с оптической стабилизацией, ширик на 13 Мп и телевик с 3-кратным зумом и стабилизатором.



Предзаказ стартует с сегодняшнего дня. Цены в Китае такие:

12 + 256 ГБ — 4999 юаней (около 64 тысяч рублей) 
16 + 512 ГБ — 5399 юаней (около 69 тысяч рублей) 
16 ГБ + 1 ТБ — 5899 юаней (около 75,5 тысяч рублей) 

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Комментарии

Dmitriy
+868
Dmitriy
Они уже не первый раз уходят. Думаю этого уже не заметят. А наносить аппарат, как последний — намек, что поддержки не будет. Ну такое себе...
2 часа назад в 18:54
#
tellurian
+1962
tellurian
Цены как выросли 🤔
час назад в 19:21
#
+645
jkttim
И что в нём культового? Nokia 3310 вот это культовый!
час назад в 19:47
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