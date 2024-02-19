Популярнейший в прошлом бренд смартфонов ушёл с рынка и готовит нечто неожиданное

Компания Meizu приняла решение покинуть рынок мобильных устройств. Её смартфоны были очень популярны лет десять назад, на равных конкурируя с продукцией Xiaomi, Samsung и Apple.
Meizu начинала более двадцати лет назад как производитель аудиоплееров, а затем очень удачно заскочила в сегмент смартфонов и планшетов, выпуская недорогие, но красивые и качественные аппараты. Впоследствии её стали вытеснять более другие китайские бренды (в основном из конгломерата BBK — OnePlus, Realme и Oppo), но она не отчаивалась и продолжала надеяться на триумфальное возвращение.
В 2022 году к своему двадцатилетию Meizu анонсировала аудиоплеер M3 Pro Hi-Fi и флагманский смартфон Meizu 20, в конце 2023 выпустила модель Meizu 21, а затем хотела создать его улучшенную версию Meizu 21 Pro и ещё несколько флагманов. Последним планам оказалось не суждено сбыться — все разработки новых смартфонов были прекращены решением руководства.
Сейчас Meizu пытается сосредоточиться на разработках в области нейросетей и искусственного интеллекта. Ожидается, что в 2024 году компания выпустит носимое устройство, возможности которого будут тесно связаны с ИИ и нейросетевыми чат-ботами. Примеры таких гаджетов уже есть — Humane AI Pin, и по всей видимости, именно в таком направлении Meizu хочет развиваться в ближайшие годы.
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