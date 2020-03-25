



Китайская компания Rouyu Technology представила складной смартфон FlexPai второго поколения. Новинка получила улучшенные характеристики.



В FlexPai используется гибкий экран Cicada Wing третьего поколения, которое получило увеличенную на 50% яркость, улучшенные углы обзора и выдерживает 200 тысяч циклов сгибания и разгибания.



В раскрытом виде экран обладает диагональю 7,8 дюйма при соотношении сторон 4:3. Если запустить на нём фильм в кинематографическом стандарте 21:9, эффективная диагональю изображения будет составлять 6,78 дюйма. Качество картинки не меняется по любым углом — от 0 до 180 градусов.







В FlexPai 2 установлен процессор Snapdragon 865 со встроенным модулем 5G, оперативная память стандарта LPDDR5, флеш-память UFS 3.0, камера с четырьмя модулями и стереодинамики. Объём памяти, разрешение камеры и ёмкость аккумулятора пока не раскрываются.



Rouyu Technology собирается выпустить этот смартфон в продажу во втором квартале 2020 года. Сколько будет стоить этот смартфон, неизвестно, но можно ожидать цену на уровне 1500-2000 долларов.







