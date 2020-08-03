





Компания Google представила новый недорогой смартфон из серии Pixel — Pixel 4a. Он будет продаваться в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Австралии и на Тайване. А в России традиционно не будет.Pixel 4a получил OLED-экран диагональю 5,81 дюйма с разрешением 2340×1080 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 730G, 6 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтный накопитель, 3,5-мм аудиоразъём, стереодинамики, сканер отпечатков пальцев на задней панели и аккумулятор ёмкостью 3140 мАч с 18-ваттной зарядкой через порт USB Type-C.Фронтальная камера 8-мегапиксельная и размещена в небольшом вырезе экрана, а основная камера делает фотографии с разрешением 12,2 Мп и обладает оптической и электронной стабилизацией.Pixel 4a будет продаваться в США за 349 долларов, на 50 долларов дешевле, чем ближайший конкурент — iPhone SE (у которого, к тому же, в базовой версии в два раза меньше памяти — 64 ГБ). Google принимает предзаказы с сегодняшнего дня, а продажи начнутся 20 августа.В качестве операционной системы в Pixel 4a используется чистый Android 10. Покупатели смартфона получат три месяца подписки на YouTube Premium, Google Play Pass и Google One.Осенью Google выпустит версию Pixel 4a с поддержкой 5G (за 499 долларов), а также флагманскую модель Pixel 5. Подробности об этих смартфонах будут раскрыты позже.