Компания AMD представила видеокарту Radeon RX 6700 XT. Это комплектующая среднего класса ($479), которая в будущем может использоваться в Mac Pro.

Видеокарта оснащена 12 Гбайт видеопамяти и 40 вычислительными блоками. Она обеспечит запуском игр с разрешением 1440 пикселей по ширине на максимальных настройках. По словам AMD, эта модель в некоторых играх может обеспечить производительностью вдвое выше, чем база видеокарт предыдущего поколения.

Компания говорит, что с Radeon RX 6700 XT игра Overwatch запускается с частотой 212 кадров в секунду в Overwatch, League of Legends — 272, а Rainbow Six Siege 360. При разрешении 1440p RX 6700 XT будет поддерживать трассировку лучей.

RX 6700 XT предлагает конструкцию с двумя вентиляторами, как RX 6800 и RX 6800 XT. Есть вероятность появления конфигурации с тремя вентиляторами.

Конкурентами RX 6700 XT будут RTX 3060 Ti и RTX 3070, стоящие 400 и 500 долларов соответственно. Характеристики AMD предполагают, что в некоторых играх она опередит эти карты по производительности.

Radeon RX 6700 XT появится в продаже 18 марта. Также она будет стоять в системных блоках HP Omen 25L и 30L, которые будут выпущены этой весной. Есть также вероятность, что она появится в Mac Pro или Mac с Thunderbolt 3.





