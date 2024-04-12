Представлены наушники HUAWEI FreeBuds Lipstick 2 с гибридным шумоподавлением

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Компания HUAWEI представила в Китае новые беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds Lipstick 2 — второе поколение гарнитуры с зарядным кейсом в форме губной помады. Однако в этот раз футляр напоминает мини-клатч с популярными наушниками HUAWEI FreeBuds 5 внутри.Габариты кейса составляют 28,9 × 78,5 мм, а вес — 78 г. В отличие от большинства других TWS-наушников, HUAWEI FreeBuds Lipstick 2 предлагают каплевидную форму, которая идеально вписывается в ухо.Наушники поддерживают аудиокодеки L2HC и LDAC, что обеспечивает потоковую передачу звука с высоким разрешением. Кроме того, они получили пространственный звук (при подключении к устройствам с HarmonyOS 3), гибридное активное шумоподавление и динамическую настройку эквалайзера. HUAWEI утверждает, что использует инновационный адаптивный алгоритм, который подстраивается под форму уха пользователя для наилучшего эффекта при снижении шума.Среди прочих особенностей — 11-мм динамики, подключение по Bluetooth 5.2 и одновременная работа с двумя устройствами. Заявленное время автономной работы — до 5 часов без подзарядки и до 24 часов с кейсом.Пока новые наушники HUAWEI FreeBuds Lipstick 2 доступны только в Китае по цене 700 юаней (~$235).