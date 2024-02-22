HUAWEI Pocket 2 — первая в мире раскладушка с четырьмя камерами представлена официально

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Компания HUAWEI по-тихому выпустила новую раскладушку HUAWEI Pocket 2, которая может похвастаться несколькими значительными улучшениями по сравнению с другими устройствами в таком же форм-факторе.HUAWEI Pocket 2 — первый девайс такого типа, в котором реализован каплевидный шарнир с нулевым зазором, а также первая в мире раскладушка с четырьмя камерами на внешней панели.Смартфон получил складной 6,94-дюймовый OLED-дисплей LPTO с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц, а также круглый внешний экран с диагональю 1,15 дюйма и разрешением 340 x 340 пикселей.Компания некоторое время назад прекратила раскрывать информацию о своих чипсетах, но по данным инсайдеров, тут установлен Kirin 9000S. На выбор доступны конфигурации с 12 ГБ оперативной и 256/512/1024 ГБ встроенной памяти. Помимо обычных версий, существует также HUAWEI Pocket 2 Art с более изысканным дизайном и 16/1024 ГБ памяти.На внешней панели установлены 4 камеры с основным сенсором на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп, телеобъективом на 8 Мп с 3-кратным зумом и УФ-сенсором на 2 Мп. HUAWEI заявляет, что гиперспектральная камера может определять интенсивность ультрафиолета, предлагая нанести на лицо солнцезащитный крем. Возможно, кому-то эта фича действительно пригодится.Кроме того, новинка поддерживает двустороннюю спутниковую передачу сообщений через китайскую спутниковую навигационную систему Beidou. В HUAWEI Pocket 2 установлен аккумулятор емкостью 4520 мАч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 40 Вт и проводная до 66 Вт.Цены на HUAWEI Pocket 2 стартуют с 7499 юаней (~$1040) за версию 12/256 ГБ, а издание Art обойдётся ценителям искусства в 10 999 юаней (~$1500). Пока девайс доступен только в Китае.