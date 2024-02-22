HUAWEI Pocket 2 — первая в мире раскладушка с четырьмя камерами представлена официально

Компания HUAWEI по-тихому выпустила новую раскладушку HUAWEI Pocket 2, которая может похвастаться несколькими значительными улучшениями по сравнению с другими устройствами в таком же форм-факторе.
HUAWEI Pocket 2 — первый девайс такого типа, в котором реализован каплевидный шарнир с нулевым зазором, а также первая в мире раскладушка с четырьмя камерами на внешней панели.
Смартфон получил складной 6,94-дюймовый OLED-дисплей LPTO с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц, а также круглый внешний экран с диагональю 1,15 дюйма и разрешением 340 x 340 пикселей.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.Компания некоторое время назад прекратила раскрывать информацию о своих чипсетах, но по данным инсайдеров, тут установлен Kirin 9000S. На выбор доступны конфигурации с 12 ГБ оперативной и 256/512/1024 ГБ встроенной памяти. Помимо обычных версий, существует также HUAWEI Pocket 2 Art с более изысканным дизайном и 16/1024 ГБ памяти.
Кроме того, новинка поддерживает двустороннюю спутниковую передачу сообщений через китайскую спутниковую навигационную систему Beidou. В HUAWEI Pocket 2 установлен аккумулятор емкостью 4520 мАч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 40 Вт и проводная до 66 Вт.
Цены на HUAWEI Pocket 2 стартуют с 7499 юаней (~$1040) за версию 12/256 ГБ, а издание Art обойдётся ценителям искусства в 10 999 юаней (~$1500). Пока девайс доступен только в Китае.