





Компания Nothing, которая принадлежит основателю и экс-главе OnePlus Карлу Пею, представила свой первый продукт — TWS-наушники Ear (1). Они созданы в сотрудничестве со шведской компанией Teenage Engineering и будут продаваться в 45 странах (есть ли среди них Россия, неизвестно).В наушниках используются динамические драйверы диаметром 11,6 мм, модуль Bluetooth 5.2 и активная система шумоподавления на основе трёх микрофонов. Также поддерживается прозрачный режим, при котором можно разговаривать с собеседниками не вынимая наушники из ушей. Время автономной работы — 4 часа или 5,7 часа в зависимости от того, включен шумодав или нет, а зарядный кейс продлевает это время до 24 или 34 часов соответственно. Кейс заряжается через порт USB Type-C или от Qi-совместимого беспроводного зарядника.Наушники обладают частично прозрачным корпусом, через который немного видно их начинку. Цвет кружка на корпусе соответствует уху (красный — правое, белое — левое). Предусмотрена защита от пота и брызг по стандарту IPX4. Через мобильное приложение можно настроить жесты для управления музыкой нажатиями на корпус, а также подстроить звучание с помощью эквалайзера.Небольшая партия Ear (1) будет продана на сайте Nothing 31 июля, а в открытой продаже эти наушники появятся в августе. Они будут стоить 99 долларов или 99 евро в зависимости от страны.