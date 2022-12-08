Представлены наушники, в которых дышится легко и приятно

Бренд Dyson анонсировал продажи беспроводных полноразмерных наушников Dyson Zone. Они были анонсированы весной этого года и ещё тогда привлекли к себе внимание, но информации о них было крайне мало.Наушники Dyson Zone полностью закрывают уши и обладают мощной системой шумоподавления, но примечательно в них другое — они фильтруют воздух, которым дышит пользователь, отсеивая вредные для организма примеси.В Dyson Zone установлены 40-мм неодимовые драйверы, а звук можно настроить через мобильное приложение, где есть эквалайзер и опции, позволяющие переключаться между различными режимами работы. Шум подавляется на 38 дБ, то есть даже в шумном метро вы будете слышать только музыку. Поддерживаются кодеки SBC, AAC и LHDC, данные передаются по модулю Bluetooth 5.0.К наушникам крепится маска, которую нужно натянуть на нос и рот. Она обладает двойной электростатической системой фильтрации и способна блокировать 99% частиц размером от 0,1 микрона. Поступающий в органы дыхания воздух дополнительно озонируется, то есть дышать в такой маске даже легче и приятнее, чем без неё. Фильтр требует замены раз в год.В наушники встроены аккумуляторы общей ёмкостью 2600 мАч. Этого хватает на 50 часов воспроизведения музыки, а при включении воздушного фильтра время автономной работы снижается до куда более скромных значений: 4 часа на слабых настройках фильтрации, 2 часа на средних и 1,5 часа на самых сильных. Полная зарядка через порт USB Type-C занимает 3 часа.Продажи Dyson Zone начнутся в марте 2023 года. Наушники будут стоить 949 долларов (около 60 тысяч рублей).