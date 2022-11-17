Android Гайды Аккумулятор

Как узнать состояние и износ аккумулятора на Android-смартфоне

Олег

Батарейка


Аккумулятор является расходником в любом носимом девайсе — от наушников до ноутбука. Смартфоны не являются исключением: батарейка имеет свойство изнашиваться в течение 2-4 лет, после чего её желательно заменить на новую.

В Apple iOS предусмотрен специальный раздел «Настроек», в котором можно посмотреть остаточную емкость аккумулятора и сделать выводы о его здоровье. А вот в Android-смартфонах всё немного сложнее.

Если фирменная оболочка вашего смартфона не предусматривает возможности следить за износом аккумулятора, то придется немного заморочиться.

Вот что нужно сделать:
  • Скачайте и установите приложение AccuBatery
  • Разрядите ваш смартфон до 15% заряда, а лучше — еще меньше
  • Зарядите его до 100% одним циклом
  • По достижению 100% оставьте девайс на зарядке еще на 15-40 минут
  • Откройте в AccuBattery раздел «Емкость» — вы увидите цифру в процентах над шкалой.
Accu

Что означает эта цифра? К примеру, если приложение отображает уровень здоровья в 90%, это значит, что аккумулятор уже потерял примерно 10% своей оригинальной емкости. Обычно батарейка обеспечивает плохую автономность и подлежит замене при показателе емкости менее 80%. 

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