Компания Intel анонсировала выпуск процессоров одиннадцатого поколения — речь идёт о чипах Tiger Lake серии U для ноутбуков и планшетов. По словам Intel, самый топовый из новых процессоров в два с лишним раза производительнее аналога предыдущего поколения.
Core i7-1185G7 в 2,7 раза быстрее обрабатывает двухмерную графику при обработке фотографий, вдвое производительнее при монтаже видео и вдвое шустрее в играх с трёхмерной графикой. Таким образом по своей производительности он вполне сопоставим с серией процессоров Ryzen 4000U от AMD.
В новых процессорах Intel используется интегрированный графический чип Iris Xe, которому «по зубам» такие игры, как Borderlands 3, Far Cry New Dawn и Hitman 2 со средними настройками качества. Вычислительная способность Iris Xe составляет 2,5 терафлопса, что ставит его в один ряд с видеокартами GeForce GTX 1550 Ti и Radeon RX 5300M.
В серию Tiger Lake вошло восемь моделей процессоров с базовой тактовой частотой от 1,1 до 3 ГГц и до 4,8 ГГц в турборежиме. Мощность тепловыделения — от 7 до 28 Вт, что делает возможным использование некоторых моделей в бесшумных ноутбуках, планшетах и гибридах с пассивным охлаждением.
Графический чип Iris Xe обрабатывает графику в 40, 80 или 96 потоков и работает с максимальной тактовой частотой от 1,1 до 1,35 ГГц. В четырёх младших моделях процессоров используется старый чип Intel UHD Graphics.
Новые процессоры обладают поддержкой систем искусственного интеллекта, которые, к примеру, могут размывать фон в видеоконференциях и подавлять шумы при захвате или воспроизведении звука. Также предусмотрена поддержка технологий Thunderbolt 4, Wi-Fi 6, Dolby Vision и воспроизведение 4K-видео с кодеком AV1.
В ближайшие месяцы Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer, Samsung и другие компании выпустят по меньшей мере 150 устройств, оснащённых новыми процессорами Tiger Lake серии U.
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