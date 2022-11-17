Realme Смартфоны

Представлены смартфоны realme 10 Pro и 10 Pro+ — красивые и недорогие

Александр


Компания realme анонсировала в Китае выпуск двух новых смартфонов. Новинки называются realme 10 Pro и 10 Pro+, они получили красивый дизайн и приличные характеристики, но при этом стоят недорого.

Внешне обе модели почти одинаковы, но старшая получила более производительный процессор, экран с улучшенной матрицей, расширенный набор камер и усиленную зарядку.

В realme 10 Pro установлен процессор Snapdragon 695, IPS-экран диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 256-гигабайтный накопитель и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 33 Вт через порт USB Type-C. Фронтальная камера 16-мегапиксельная, а основная двойная и способна делать снимки с разрешением до 108 Мп.



В realme 10 Pro+ установлен процессор Dimensity 1080, AMOLED-экран диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 128- или 256-гигабайтный накопитель и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 67 Вт через порт USB Type-C. Фронтальная камера 16-мегапиксельная, а основная тройная и способна делать снимки с разрешением до 108 Мп, а также сверхширокоугольные 8-мегапиксельные фотографии.

Обе модели двухсимочные и обладают поддержкой 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac, NFC и GPS. В качестве операционной системы используется Android с фирменной оболочкой realme UI 4.0.

Цены в Китае:

  • realme 10 Pro: 8 + 256 ГБ — 1599 юаней (примерно 13 600 рублей)
  • realme 10 Pro: 12 + 256 ГБ — 1899 юаней (примерно 16 000 рублей)
  • realme 10 Pro+: 8 + 128 ГБ — 1699 юаней (примерно 14 400 рублей)
  • realme 10 Pro+: 8 + 256 ГБ — 1999 юаней (примерно 17 000 рублей)
  • realme 10 Pro+: 12 + 256 ГБ — 2299 юаней (примерно 19 500 рублей)
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