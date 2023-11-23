Презентацию самого долгожданного российского смартфона передвинули из-за Путина

Александр

Фото: Владимир Зыков

Пресс-служба компаний «НТЦ ИТ РОСА» и «Рутек» сообщила о переносе презентации смартфона «Р-Фон». Изначально его планировали представить 14 декабря, но срок сдвинулся на 18 декабря.

Перенос презентации объяснятся в телеграм-канале пресс-службы тем, что на 14 декабря «запланирована большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которой не было два года». 

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На презентации 18 декабря будет «представлен отечественный смартфон „Р-Фон“ на платформе „Роса Мобайл“», рассказано о его характеристиках и истории создания. Онлайн-трансляция мероприятия пройдёт на сайтах rosalinux.ru и ruteq.ru.

Ранее журналисты выяснили, что в Бангладеше уже продаётся смартфон Symphony Helio 80 с такими же характеристиками и дизайном, как у «Р-Фон» (только с Android, а не с «РОСА Мобайл», и с камерой на 108, а не 50 Мп). Аналогичную модель, на этот раз под именем Nuu A25, также нашли в США — там она продаётся за 170 долларов (около 15 тысяч рублей).
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Комментарии

+243
Sergey2048
Ну да , это же самое важное событие и принесёт массу положительных эмоций и поднимет резко экономику, а телефон...
Сегодня в 19:57
#
tellurian
+4777
tellurian
Почему не раньше?
Сегодня в 20:01
#
–8
epiOsoid_2&6_mazuta46
Ох🤦🏻‍♂️ вас скоро заберут и закроют надолго….🤦🏻‍♂️
час назад в 22:09
#
Misha Gynin
–70
Misha Gynin
Вот бы увидеть честную статистику кто будет смотреть обе эти презентации ...
15 минут назад
#
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