Продажи iPhone стали рекордными. Вот вам и кризис!

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Компания Apple опубликовала отчёт за первый календарный квартал 2023 года. Выручка от продаж смартфонов оказалась рекордной за всю её историю — 51,33 миллиарда долларов.
Общемировой рынок смартфонов в целом снизился, почти все крупные вендоры показали значительное падение продаж в минувшем квартале, рост отмечен только у Apple. При этом средняя стоимость смартфонов Apple приближается к одной тысяче долларов США, что обусловлено большим спросом на дорогие модели iPhone 14 Pro и Pro Max.
Сервисы принесли Apple 20,91 миллиарда долларов, что тоже является рекордным показателем за всё время. С продаж компьютеров компания получила 7,17 миллиарда долларов, планшетов — 6,67 миллиарда, а носимой электроники, аксессуаров и гаджетов для дома — 8,76 миллиарда.
В целом выручка Apple оказалась на 3% меньше, чем год назад — 94,8 миллиарда долларов. Чистая прибыль составила 25 миллиардов долларов, а акционеры получат дивиденды в размере 24 центов на акцию.
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