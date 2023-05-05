Продажи iPhone стали рекордными. Вот вам и кризис!

Александр

Фото: Unsplash

Компания Apple опубликовала отчёт за первый календарный квартал 2023 года. Выручка от продаж смартфонов оказалась рекордной за всю её историю — 51,33 миллиарда долларов.

Общемировой рынок смартфонов в целом снизился, почти все крупные вендоры показали значительное падение продаж в минувшем квартале, рост отмечен только у Apple. При этом средняя стоимость смартфонов Apple приближается к одной тысяче долларов США, что обусловлено большим спросом на дорогие модели iPhone 14 Pro и Pro Max.

Сервисы принесли Apple 20,91 миллиарда долларов, что тоже является рекордным показателем за всё время. С продаж компьютеров компания получила 7,17 миллиарда долларов, планшетов — 6,67 миллиарда, а носимой электроники, аксессуаров и гаджетов для дома — 8,76 миллиарда.

В целом выручка Apple оказалась на 3% меньше, чем год назад — 94,8 миллиарда долларов. Чистая прибыль составила 25 миллиардов долларов, а акционеры получат дивиденды в размере 24 центов на акцию.
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