Фото: Unsplash
По данным «Ведомостей», в первом квартале 2023 года в России было продано менее 100 тысяч смартфонов российских брендов (BQ-Mobile, Inoi, Black Fox, Vertex и др.) Это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
BQ-Mobile продала 32,8 тысячи устройств, Inoi — 8,7 тысячи, Black Fox — 3,9 тысячи, Vertex — 800. Их доля в общем количестве продаваемых в России смартфонов за год снизилась с 1,4 до 0,6%. Гендиректор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров считает, что в этом году будет продано не более 200 тысяч смартфонов российских торговых марок. По его словам, россияне предпочитают покупать устройства китайских брендов, которые за последнее время стали более привлекательными и узнаваемыми.
Аналитическое агентство Canalys поделилось своей статистикой, и она тоже грустная для большинства производителей смартфонов. Общемировые поставки устройств в первом квартале упали на 13% до 270 млн штук. Продажи Xiaomi упали на 22%, Samsung на 18%, Vivo на 17%, а Oppo на 8%. Apple, напротив, показала небольшой рост — на 3% с 58 млн проданных за квартал айфонов.
Продажи смартфонов резко упали. Хуже всего продаются российские бренды
Александр Кузнецов —
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Комментарии
+232
А ЧТО случилось?
27 апреля 2023 в 22:49
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Китайские смартфоны под российскими брендами не нужны. Люди берут другое.
28 апреля 2023 в 09:30
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Мировые поставки смартфонов в 1 квартале 2023 года снизились на 14,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 268,6 млн единиц. Снижение продаж, на 1,9 % превысившее прежние прогнозы, продолжается седьмой квартал подряд. Низкий спрос связан с инфляцией и макроэкономической неопределённостью. Складские запасы остаются высокими, однако позитивная динамика всё же наблюдается, благодаря сокращению поставок и активным рекламным кампаниям.
Почти все регионы испытали снижение продаж на двухзначное число процентов в первом квартале 2023 года. В Китае оно составило почти 12 %, немного больше, чем ожидалось. Потребители после пандемии отдают предпочтение путешествиям и развлечениям, а не покупкам смартфонов, и неопределённость все ещё сохраняется, что ослабляет потребительские настроения. Развитые рынки, такие как США и Западная Европа, показали лучшие результаты, чем другие, со снижением на 11,5 % и 9,4 % соответственно. На развивающихся рынках наблюдалось самое значительное снижение продаж — на 17–20 %.
Что касается доли рынка, то несмотря на спад Samsung вернула себе лидерство, заняв 22,5 % мирового рынка смартфонов, тогда как Apple опустилась на вторую строку с показателем 20,5 %. Xiaomi, Oppo и Vivo сохранили за собой соответственно третью, четвёртую и пятую строки рейтинга.
Самый сильный спад поставок в годовом сравнении произошёл у компании Xiaomi — сразу на 23,5 %, а также сильно просели поставки у корейской Samsung и китайской Vivo. В свою очередь Oppo и Apple хоть и не удалось избежать падения поставок, но оно было не столь значительным.
Компания Samsung поставила в первом квартале 60,3 млн смартфонов — на 18 % меньше, чем годом ранее. В итоге корейская компания заняла 22 % рынка. Основные продажи компании сделали новые устройства из серий Galaxy S и Galaxy A. Компания Apple поставила за первые три месяца текущего года 58 млн смартфонов и заняла 21 % процент рынка. В Apple продолжают наблюдать уверенный спрос на смартфоны iPhone 14 Pro. Компания из Купертино оказалась единственной среди ведущих поставщиков смартфонов, кто закрыл минувший квартал в плюсе, увеличив поставки на 3 %.
Взял с 3дньюс
Почти все регионы испытали снижение продаж на двухзначное число процентов в первом квартале 2023 года. В Китае оно составило почти 12 %, немного больше, чем ожидалось. Потребители после пандемии отдают предпочтение путешествиям и развлечениям, а не покупкам смартфонов, и неопределённость все ещё сохраняется, что ослабляет потребительские настроения. Развитые рынки, такие как США и Западная Европа, показали лучшие результаты, чем другие, со снижением на 11,5 % и 9,4 % соответственно. На развивающихся рынках наблюдалось самое значительное снижение продаж — на 17–20 %.
Что касается доли рынка, то несмотря на спад Samsung вернула себе лидерство, заняв 22,5 % мирового рынка смартфонов, тогда как Apple опустилась на вторую строку с показателем 20,5 %. Xiaomi, Oppo и Vivo сохранили за собой соответственно третью, четвёртую и пятую строки рейтинга.
Самый сильный спад поставок в годовом сравнении произошёл у компании Xiaomi — сразу на 23,5 %, а также сильно просели поставки у корейской Samsung и китайской Vivo. В свою очередь Oppo и Apple хоть и не удалось избежать падения поставок, но оно было не столь значительным.
Компания Samsung поставила в первом квартале 60,3 млн смартфонов — на 18 % меньше, чем годом ранее. В итоге корейская компания заняла 22 % рынка. Основные продажи компании сделали новые устройства из серий Galaxy S и Galaxy A. Компания Apple поставила за первые три месяца текущего года 58 млн смартфонов и заняла 21 % процент рынка. В Apple продолжают наблюдать уверенный спрос на смартфоны iPhone 14 Pro. Компания из Купертино оказалась единственной среди ведущих поставщиков смартфонов, кто закрыл минувший квартал в плюсе, увеличив поставки на 3 %.
Взял с 3дньюс
28 апреля 2023 в 09:45
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–1
И все же, простая и доступная bq продала 32 000 мобильных девайсов, не считая другой техники, которой сейчас стало просто до неприличия много под этим брендом продаваться.
28 апреля 2023 в 17:49
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