Продажи смартфонов резко упали. Хуже всего продаются российские бренды

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По данным «Ведомостей», в первом квартале 2023 года в России было продано менее 100 тысяч смартфонов российских брендов (BQ-Mobile, Inoi, Black Fox, Vertex и др.) Это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



BQ-Mobile продала 32,8 тысячи устройств, Inoi — 8,7 тысячи, Black Fox — 3,9 тысячи, Vertex — 800. Их доля в общем количестве продаваемых в России смартфонов за год снизилась с 1,4 до 0,6%. Гендиректор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров считает, что в этом году будет продано не более 200 тысяч смартфонов российских торговых марок. По его словам, россияне предпочитают покупать устройства китайских брендов, которые за последнее время стали более привлекательными и узнаваемыми.



Аналитическое агентство Canalys поделилось своей статистикой, и она тоже грустная для большинства производителей смартфонов. Общемировые поставки устройств в первом квартале упали на 13% до 270 млн штук. Продажи Xiaomi упали на 22%, Samsung на 18%, Vivo на 17%, а Oppo на 8%. Apple, напротив, показала небольшой рост — на 3% с 58 млн проданных за квартал айфонов.

