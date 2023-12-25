Производитель «Р-Фон» выпустит планшет — «Р-Таб»

Александр
Фото: Unsplash


АО «Рутек» (бренд Ruteq) планирует выпустить планшет. Информация об этом устройстве была внесена в реестр нотификаций в Казахстане.

Ранее Ruteq представил смартфон «Р-Фон» на базе операционной системы «Роса Мобайл». Та же ОС будет использоваться в планшете, который будет называться «Р-Таб». Фактическим производителем нового устройства станет компания Bopel Mobile Technology из Гонконга, а отвёрточная сборка, как и в случае с «Р-Фон», будет осуществляться на заводе «Рутек» в Саранске.

Подробностей про «Р-Таб» пока нет. Неизвестно, какими характеристиками обладает этот планшет, когда он будет представлен и сколько будет стоить.

Bopel разрабатывает и производит смартфоны не только для «Рутека», но и для других компаний в разных странах мира. Смартфоны с почти такими же характеристиками и дизайном, как у «Р-Фон», продаются в США и Бангладеше, в пересчёте на российскую валюту приблизительно по 15 тысяч рублей. «Р-Фон» появится в продаже в следующем году, но пока не объявлено, сколько он будет стоить.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Telegram — это дыра в нашей безопасности: замену мессенджеру представят на этой неделе
Презентацию самого долгожданного российского смартфона передвинули из-за Путина
Власти придумали идеальный способ заставить россиян отказаться от iPhone
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Xiaomi выпустила светильник за 30 тысяч рублей. Дорого, но сложно не захотеть его
Xiaomi выпустила очень необычную ручку для конспектов. Стоит как смартфон, но она действительно очень умная
Новый USB-кабель Apple рассмотрели со всех сторон под рентгеном. Теперь понятно, почему он такой дорогой
Wildberries по ошибке продавал iPhone 15 Pro за 75 рублей

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+1713
Czochralski
«Фактическим производителем нового устройства станет компания Bopel Mobile Technology из Гонконга, а отвёрточная сборка, как и в случае с «Р-Фон», будет осуществляться на заводе «Рутек» в Саранске.»
Понятно.

«Подробностей про «Р-Таб» пока нет. Неизвестно, какими характеристиками обладает этот планшет, когда он будет представлен и сколько будет стоить.»
Понятно.

В чем новость то?
37 минут назад
#
tellurian
+4697
tellurian
Для чиновников и особой категории пользователей.
33 минуты назад
#
+8
Anatoly076
Суть наверное всех этих манипуляций, не в том где это все собирается и производится, а в том чтобы развить рынок услуг и сервисов. Для чего, например, людям Р-фон, он же Ксиаоми, он же какой-нибудь Симфони и он же например Реалми, если по наступлении гарантийных обязательств, придется искать САМОМУ запчасти, самому все это ремонтировать?! Ну ведь фишка большых брендов была в развитой сети СЦ, хорошего ассортимента аксессуаров и расходников, доступность запчастей и адекватные сроки ремонта, ну и самое главное некоторая лояльность бренда при выявлении спорных случаев! А тут один e-mail, телефон горячей линии работающий по 4 часа три раза в день и 0 сервисных центров — случилось, пиши, а мы посмотрим чего случилось! Это смешно и издевательски жестоко! 🤔
24 минуты назад
#
Купить рекламу