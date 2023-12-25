Производитель «Р-Фон» выпустит планшет — «Р-Таб»

АО «Рутек» (бренд Ruteq) планирует выпустить планшет. Информация об этом устройстве была внесена в реестр нотификаций в Казахстане.
Ранее Ruteq представил смартфон «Р-Фон» на базе операционной системы «Роса Мобайл». Та же ОС будет использоваться в планшете, который будет называться «Р-Таб». Фактическим производителем нового устройства станет компания Bopel Mobile Technology из Гонконга, а отвёрточная сборка, как и в случае с «Р-Фон», будет осуществляться на заводе «Рутек» в Саранске.
Подробностей про «Р-Таб» пока нет. Неизвестно, какими характеристиками обладает этот планшет, когда он будет представлен и сколько будет стоить.
Bopel разрабатывает и производит смартфоны не только для «Рутека», но и для других компаний в разных странах мира. Смартфоны с почти такими же характеристиками и дизайном, как у «Р-Фон», продаются в США и Бангладеше, в пересчёте на российскую валюту приблизительно по 15 тысяч рублей. «Р-Фон» появится в продаже в следующем году, но пока не объявлено, сколько он будет стоить.
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