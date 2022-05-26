Проводная и беспроводная зарядка одинаковой мощности: какая быстрее и почему?





Многие модели смартфонов поддерживают быструю проводную зарядку и быструю беспроводную зарядку. Сайт Android Authority попытался разобраться, от какой зарядки смартфон зарядится быстрее, если в обоих случаях заявленная мощность одинаковая.



Для опыта был взят смартфон Honor Magic 4 Pro, который поддерживает 135-ваттную проводную и 100-ваттную беспроводную зарядку. Чтобы уравновесить мощность, был использован 100-ваттный сетевой зарядный адаптер Honor SuperCharge.



Результат замеров показан на графике:







Проводная зарядка так и не достигла 100 Вт, на пике она заряжала смартфон с мощностью 92 Вт, причём большую часть времени зарядка производилась с гораздо менее мощностью. Беспроводная зарядка достигала пика в 110 Вт и потребляла больше энергии, но в среднем заряжала смартфон с меньшей мощностью, чем проводная, из-за чего смартфон заряжался чуть медленнее.



На практике это означало, что аккумулятор Honor Magic 4 Pro ёмкостью 4600 мАч зарядился по кабелю за 29,5 минут, а по беспроводной технологии за 33 минуты. При использовании проводной зарядки аккумулятор зарядился с нуля до 25% за 5 минут, а до 50% за 12 минут. В случае с беспроводной зарядкой такие значения были достигнуты за 6,5 и 14 минут соответственно. Разница небольшая, но она есть.



В обоих случаях смартфон заряжался с пиковой мощностью непродолжительное время, в основном мощность проводной зарядки составляла 41 Вт, а беспроводной 44 Вт. Почему же тогда в первом случае смартфон зарядился быстрее? Всё дело в потерях энергии: при проводной зарядке они составляют 4% (то есть из 41 Вт до батареи доходило 39 Вт), а при беспроводной 24% (то есть из 44 Вт, потребляемых адаптером, смартфон получал лишь 33 Вт).

