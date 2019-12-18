Компания Puma представила первую в своей истории обувь для активного гейминга. Это нечто, похожее на носки с плотной подошвой (или чешки).
Каким образом такая обувь помогает улучшать результат в играх, неизвестно, однако Puma утверждает, что она спроектирована для использования в помещениях и крытых аренах и предоставляет комфорт и поддержку, благодаря которым киберспортсмены могут быстро адаптировать к различным игровых режимам и показать все свои навыки.
Конечно, можно играть сидя на диване или в кресле, и тогда не имеет особого значения, какая обувь на вас надета и есть ли она у вас вообще. Изобретение Puma нацелено, скорее, на тех, кто играет в виртуальной или дополненной реальности — таким игрокам нужно двигаться, и необходимо, чтобы ничто не мешало их движениям и не замедляло реакцию.
Модель Active Gaming Footwear продаётся в Великобритании и Австралии. В Британии она стоит 80 фунтов стерлингов, что составляет чуть более 6550 рублей по существующему курсу. Возможно такая цена покажется кому-то чрезмерно высокой за носки, пусть и довольно необычной конструкции. В любом случае, очевидно, что производители спортивной одежды и обуви стали уделять внимание нуждам геймеров, и можно предположить, что в скором времени появятся целые линейки подобной продукции по вменяемым ценам.
Это далеко не первая обувь для киберспортсменов. В июле 2019 года компания K-Swiss выпустила геймерские кроссовки MIBR One-Tap, которые технологически отличаются от другой обуви. Главные отличительные особенности MIBR One-Tap — контроль за температурой и удобством. Эти кроссовки можно легко трансформировать в тапки, подогнув задник особой конструкции под пятку. Вентиляция обеспечивается дышащим матерчатым верхом, а также отверстиями в промежуточной подошве.
К каждой паре прилагаются стельки двух видов: из перфорированного EVA-материала для усиленной вентиляции и Ortholite с шерстяным покрытием для прохладных помещений. В создании кроссовок участвовала команда MIBR из клуба IGC, который специализируется на игре Counter-Strike: Global Offensive. Дизайн обуви выполнен в фирменном стиле этой команды. K-Swiss утверждает, что киберспортсменам понравятся эти кроссовки, поскольку их можно подстраивать под различные условия и в них нога чувствует себя комфортно как в тёплом, так и прохладном помещении.
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