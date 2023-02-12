Рассекречена внутренняя утилита Intel для разгона процессоров

Александр


Немецкий блогер Der8auer посетил лабораторию Intel в США и продемонстрировал своим зрителям различные утилиты, которые эта компания использует для тестирования своих процессоров. Наиболее интересный фрагмент ролика посвящён программе для разгона Intel ROC (Real-Time OverClocking).

Программа Intel ROC по своим возможностям схожа с общедоступной утилитой Intel XTU (eXtreme Tuning Utility), но проще в использовании и позволяет в режиме реального времени регулировать различные параметры чипа.



Именно Intel ROC применяется инженерами Intel для проверки возможностей процессоров на различных тактовых частотах и стабильности их работы при разгоне. Процессоры устанавливают в специальную материнскую плату, а программа предоставляет доступ к тысячам переменным, которые управляют различными параметрами процессора. Изменения можно проанализировать за счёт того, что собранные данные тщательно записываются.

Der8auer попытался разогнать с помощью Intel ROC процессор Core i9-13900HK, предназначенный для ноутбуков. Его тактовая частота с бустом составляет 5,4 ГГц, но он способен работать с более высокой тактовой частотой — почти 6 ГГц. Эта утилита вряд ли появится в широком доступе, ведь для её применения нужно специальное оборудование, которого нет у обычных пользователей.

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Комментарии

–18
Кьюкумбер
Рассекречена. Заголовок мирового масштаба!
2 часа назад в 19:42
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