realme получила почётную премию «Марка №1 в России»

Фархад
realme

Компания realme стала лауреатом ежегодной национальной премии доверия покупателей «Марка №1 в России», где заняла первое место в категории «Смартфоны».

«Марка №1 в России» — одна из самых влиятельных систем оценки известности и доверия брендов в России. Все лауреаты определяются в ходе открытого и независимого общенационального голосования. Анкета для каждой категории включает в себя только один открытый вопрос: «Какой бренд вы считаете лучшим?». Респонденты не выбирают бренды из списка, а вписывают их самостоятельно. Именно поэтому победителями становятся только те компании, которые действительно интересны пользователям.
 
В 2023 году в категории «Смартфоны» победила компания realme, набрав наибольшее число упоминаний в своём сегменте.
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Комментарии

Nikita Morgun
+186
Nikita Morgun AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
Что за бред вы несёте) У realme есть и дорогие аппараты, наравне по стоимости с именитыми брендами. Много людей берут всё равно iPhone в РФ — хотя про подобных юзеров можно назвать "терпилами", которые зачем-то переплачивают за смартфон, который "порезан" по функциями в РФ, а аналогов много. Плюс многие могут не видеть смысла покупать дорогущий смартфон, так как в нём мало смысла. У меня пока тоже iPhone, но из-за их политизированности вряд ли ещё раз приобрету его, пока не заработает хотя бы Apple Pay) А люди в РФ любят переплачивать за "костыли". Я не юзал realme, но если телефоны свои функции выполняет — почему его и не брать при наличии даже денег?) Lidar как будто в iPhone всем нужен, или процессор A17 с поддержкой AAA игр. Просто смартфоны уже дошли до такого, что людям нормальным нужен сбалансированным смартфон. А так пусть люди берут то, что берут) У каждого свой выбор брать любой телефон.
Сегодня в 18:45
#
Dmitriy
+738
Dmitriy
Ну такие награды вручались всегда за отдельную мзду.
Сегодня в 18:41
#
+1025
Grealex Dmitriy
Или по рекомендации
Сегодня в 19:16
#
tellurian
+4736
tellurian
Кто-то смотрит на такие награды?
Сегодня в 20:09
#
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