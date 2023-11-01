realme получила почётную премию «Марка №1 в России»

Компания realme стала лауреатом ежегодной национальной премии доверия покупателей «Марка №1 в России», где заняла первое место в категории «Смартфоны».«Марка №1 в России» — одна из самых влиятельных систем оценки известности и доверия брендов в России. Все лауреаты определяются в ходе открытого и независимого общенационального голосования. Анкета для каждой категории включает в себя только один открытый вопрос: «Какой бренд вы считаете лучшим?». Респонденты не выбирают бренды из списка, а вписывают их самостоятельно. Именно поэтому победителями становятся только те компании, которые действительно интересны пользователям.В 2023 году в категории «Смартфоны» победила компания realme, набрав наибольшее число упоминаний в своём сегменте.