realme объявляет скидки до 30% на свои смартфоны на «Черную пятницу»

Олег

realme


В рамках «Чёрной пятницы» в ноябре realme приготовила осенние скидки до 30% на смартфоны 11-й, и С- серий. Акция будет действовать на всех онлайн- и офлайн-площадках партнеров realme.

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Ключевые модели уже доступные со скидками:

  • C51 4+64 ГБ за 9 999 руб. (скидка до 4 000 руб.)
  • C51 4+128 ГБ за 11 999 руб. (скидка до 3 000 руб.)
  • C53 за 13 999 руб. (скидка до 2 000 руб.)
  • C55 6+128 ГБ за 16 999 руб. (скидка до 2 000 руб.)
  • C55 8+256 ГБ за 19 999 руб. (скидка до 1 000 руб.)
  • C30S за 6 999 руб. (скидка до 1 000 руб.)

Также с 7 ноября специальные промо-цены буду действовать и на новинку realme 11:

  • realme 11 128 ГБ – 22 999 руб.
  • realme 11 256 ГБ – 25 999 руб.

Кроме того, эксклюзивно в М.Видео с 31 октября по 20 ноября действует акция «При покупке смартфона realme колонка SberBoom Mini в подарок». Предложение доступно при покупке смартфонов realme 10-й и 11-й серий, а также GT2 Pro и GT3.

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Комментарии

+603
jkttim
@редакция! Может уже стоит убрать из полоски рекомендаций в самом низу новости 2016 года!
Вчера в 20:27
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