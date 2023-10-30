realme объявляет скидки до 30% на свои смартфоны на «Черную пятницу»

В рамках «Чёрной пятницы» в ноябре realme приготовила осенние скидки до 30% на смартфоны 11-й, и С- серий. Акция будет действовать на всех онлайн- и офлайн-площадках партнеров realme.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Ключевые модели уже доступные со скидками:
- C51 4+64 ГБ за 9 999 руб. (скидка до 4 000 руб.)
- C51 4+128 ГБ за 11 999 руб. (скидка до 3 000 руб.)
- C53 за 13 999 руб. (скидка до 2 000 руб.)
- C55 6+128 ГБ за 16 999 руб. (скидка до 2 000 руб.)
- C55 8+256 ГБ за 19 999 руб. (скидка до 1 000 руб.)
- C30S за 6 999 руб. (скидка до 1 000 руб.)
Также с 7 ноября специальные промо-цены буду действовать и на новинку realme 11:
- realme 11 128 ГБ – 22 999 руб.
- realme 11 256 ГБ – 25 999 руб.
Кроме того, эксклюзивно в М.Видео с 31 октября по 20 ноября действует акция «При покупке смартфона realme колонка SberBoom Mini в подарок». Предложение доступно при покупке смартфонов realme 10-й и 11-й серий, а также GT2 Pro и GT3.