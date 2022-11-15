Realme выпустила в России дешёвый телевизор и ТВ-приставку

Компания Realme представила на российском рынке телевизор Smart TV 32", а также телевизионную приставку Smart TV Stick, способную сделать умным любой телевизор, оснащённый HDMI-входом. Новинки уже продаются в магазинах.Телевизор Smart TV 32" оснащён 32-дюймовым LED-экраном с яркостью до 400 нит, углами обзора 178 градусов и поддержкой HDR10. Мощность звука 24 Вт, а за производительность отвечают 4-ядерный процессор MediaTek, 1 ГБ оперативной памяти и 8-гигабайтный накопитель. В качестве программной платформы используется Android TV с фирменными настройками производителя.Smart TV Stick вставляется в HDMI-вход и питается от USB-порта, благодаря чему может быть размещена на задней панели телевизора и незаметна. Донгл обладает 4-ядерным процессором, 2 ГБ оперативной памяти, 8-гигабайтным накопителем. Максимальное поддерживаемое разрешение изображения — 4K в режиме HDR10. В комплект входит пульт дистанционного управления с микрофоном и возможностью отдавать и поисковые запросы команды голосом через Google Assistant.Smart TV 32» продаётся за 16 990 рублей, а Smart TV Stick за 4 990 рублей.