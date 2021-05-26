





Компания Xiaomi выпустит в продажу наушники Redmi AirDots 3 Pro. Как и предыдущие модели этой серии они имеют все шансы стать хитом продаж.В Redmi AirDots 3 Pro используются 9-миллиметровые драйверы с динамиками, разработанными специально для этой модели в лаборатории Xiaomi Sound Lab. Время автономной работы наушников составляет 6 часов, а при зарядке от футляра оно продлевается до 28 часов. Сам футляр можно заряжать через порт USB Type-C или от беспроводного адаптера стандарта Qi.В наушниках используется система адаптивного шумоподавления. В зависимости от ситуации она снижает внешние шумы на 15, 25 или 35 дБ. Шумодав задействует три микрофона, которые установлены в каждый наушник и улавливают шумы в разных частотных диапазонах.Наушники передают звуковой сигнал через модуль Bluetooth 5.2 и поддерживают одновременное подключение к разным источникам звука с моментальным переключением между ними. Настроить характер звучания можно с помощью мобильного приложения, а полный потенциал наушников раскрывается на смартфонах производства Xiaomi.Наушники Redmi AirDots 3 Pro будут продаваться в Китае с 11 июня за 299 юаней, что составляет приблизительно 45 долларов США или 3400 рублей. В дальнейшем они появятся в других странах мира, включая Россию.