





Аналитики МТС изучили, какие смартфоны предпочли покупать жители России в 2020 году. Продажи выросли и в штучном выражении, и в денежном, причём всё больше людей покупают дорогие флагманские устройства.В штучном выражении рост составил 2,3%, а в денежном продажи увеличились на 14,3%. Пандемия коронавируса вызвала 60-процентное увеличение продаж смартфонов через интернет. Тенденция 2019 года нарушена — тогда из-за ослабления рубля и снижения реальных доходов россияне предпочитали покупать смартфоны начальной и средней ценовой категории.Спрос на смартфоны стоимостью меньше 5 000 рублей в 2020 году снизился на 15%, а флагманских аппаратов ценой от 50 000 рублей и больше продано на 39,2% больше, чем в 2019 году. На 50% выросли продажи смартфонов с экранами диагональю от 6 дюймов.Средняя стоимость проданного в России смартфона в 2020 году составила 18 500 рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. Москвичи покупали смартфоны в среднем за 21 852 рубля, а жители Санкт-Петербурга за 22 085 рублей.