





Российские заводы международных брендов, выпускающие электронную продукцию, временно закрылись. Они не могут работать из-за карантина, введённого в регионах для снижения риска распространения коронавируса COVID-19.Компания Samsung после недельного простоя не стала возобновлять производство телевизоров и других устройств на своём заводе в Калужской области. При этом заражённых из числа работников этого завода не зафиксировано.По словам директора по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антона Гуськова, российские заводы Bosh, Siemens, Indesit и других компаний, обеспечивающие производство до 90% стиральных машин, холодильников и жидкокристаллических телевизоров в стране, остановили производство с 30 марта.При этом магазины электроники продолжают торговать товарами через доставку и выдачу заказов, оформленных на сайтах. Новых поставок почти нет, магазины распродают складские остатки.Гуськов утверждает, что в текущей ситуации примерно через 3-4 недели в России может возникнуть дефицит бытовой техники и прочей электроники. Решить проблему, как он считает, можно включив электронные устройства в список товаров первой необходимости — это позволит вновь запустить их производство.РАТЭК попросила российские власти разрешить снова запустить производство на заводах, но ответ пока не получен. Обращение было отправлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, министру промышленности Денису Мантурову, мэру Москвы Сергею Собянину и губернаторам Московской области и Санкт-Петербурга Андрею Воробьёву и Александру Беглову.В России также может возникнуть дефицит компьютеров, ноутбуков и компьютерной периферии. Эти устройства в основной массе производятся в Китае, а китайские фабрики лишь недавно возобновили работу. Новые отгрузки могут задержаться на несколько недель, при этом ассортимент товаров будет сильно ограничен.