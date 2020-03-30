В последние годы роботы все глубже проникают в нашу повседневную жизнь и работу. Появились различные автоматизированные системы для умного дома, роботы-помощники в аэропортах, роботы-доставщики еды и других предметов, и даже домашние роботы-питомцы.
Ученые давно изучают взаимодействие человека с роботом, чтобы понять, как эти машины могут влиять на поведение людей — например, на то, насколько хорошо кто-то выполняет задачу или отвечает на просьбу робота. Но новое исследование показывает, что присутствие робота в команде людей и его действия в ней также влияют на то, как люди относятся к другим людям — в данном случае, побуждая членов команды лучше общаться друг с другом.
«В то время как другие исследования были сосредоточены на изучение того, как легче всего интегрировать роботов в команды людей, мы вместо этого сосредоточились на том, как роботы могут положительно влиять на взаимодействие людей друг с другом», — говорит Сара Себо, аспирантка Йельского университета и соавтор исследования, опубликованного в этом месяце в Известиях Национальной академии наук США.
Чтобы пронаблюдать изменения в реакциях людей друг на друга, исследователи из Йельского и Корнельского университетов распределили участников на группы по четверо, в каждой из которых было по трех человека и один маленький гуманоидный робот NAO. Последний изначально создавался для использования в учебных заведениях для обучения основам робототехники и программирования, однако он был спроектирован максимально гибко, и поэтому вполне может использоваться в повседневной жизни или же для таких экспериментов.
Роботы NAO есть в свободной продаже, правда цены негуманные — от сотен тысяч до миллионов рублей.
Каждой группе выделили по планшету на Android, с помощью которого они должны были играть в совместную командную игру. И в некоторых группах роботы были запрограммированы на «человечность». Эти роботы выполняли такие действия, как извинения за ошибки и признание неуверенности в себе. Они травили анекдоты и рассказывали личные историй из их якобы «предыдущей жизни», а также обсуждали то, как они себя «чувствуют». В контрольных группах участники-люди были объединены с роботами, которые делали только нейтральные заявления или оставались совершенно безмолвными.
Исследователи следили за тем, как общение членов группы различалось в зависимости от типа робота в каждой команде. Они обнаружили, что люди, работающие с роботами, которые проявляли человечность, проводили больше времени в общении со своими коллегами, чем в контрольных группах. Люди с человечными роботами также более равномерно общались между собой в группе и вообще чувствовали себя более свободно.
Эти участники позже сообщили, что они воспринимают свой опыт как более позитивный по сравнению с теми, кто был в контрольных группах. «Мы считаем, что человечные высказывания робота помогли команде чувствовать себя более комфортно в задаче, которая была разработана специально для того, чтобы вызывать высокий уровень напряжения», — говорит Себо. «В результате люди в таких группах со временем говорили все больше и больше, а также лучше взаимодействовали друг с другом и роботом, быстрее проходя игру».
Фаршид Амирабдоллахиан, профессор взаимодействия человека и робота в Университете Хартфордшира в Англии, который не участвовал в этом исследовании, говорит, что эта работа предоставляет серьезные доказательства того, что «разработка социального поведения для роботов может повлиять на их полезность и влияние на других». Другими словами, изменяя действия интеллектуальных машин, разработчики могут изменять поведение людей, которые взаимодействуют с этими машинами.
В группах с «человечными» роботами люди общались больше и чаще.
Амирабдоллахиан также добавляет, что в будущих исследованиях следует выяснить, будет ли такое полезное влияние сохраняться в течение более длительного периода времени. «Что произойдет», — спрашивает он, «если люди-участники будут видеть одно и тоже человеческое поведение робота и слушать одни и те же его высказывания в течение более длительного периода времени, например, в течение нескольких недель общения?» Он также говорит, что в будущих исследованиях нужно будет изучить, как различные категории человечности роботов, такие как извинения, рассказывание историй или юмор, влияют на реакцию и общение людей между собой
Но даже результаты текущего исследования уже могут оказаться полезными в реальных ситуациях. Мы привыкли ежедневно общаться с виртуальными партнерами в цифровых диалогах — например, с Siri от Apple, Alexa от Amazon или Google Assistant. Маргарет Трегер, кандидат философских наук в Йельском университете и соавтор исследования, предлагает ученым, разрабатывающим как виртуальных, так и физически реализованных роботов, учитывать влияние своих творений на взаимодействие между людьми и использовать это как часть процесса проектирования.
Малте Юнг, доцент кафедры информатики в Корнелле и соавтор исследования, говорит, что коммуникативные роботы могут в корне изменить поведение человека к лучшему. «Наша работа показывает, что правильно запрограммированные машины способны поддерживать команды, воздействуя на их социальную динамику», — говорит он. Вместо того, чтобы просто сокращать объем работы, выполняемой людьми, эти машины могут сделать совместную работу более эффективной, оказывая тонкое влияние на социальную динамику, чтобы «помочь командам работать наилучшим образом».
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