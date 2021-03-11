YouTube-блогер под ником Moboaesthetics опубликовал распаковку Samsung Galaxy A52 за неделю до презентации.

За несколько недель до официального анонса в сети начали появляться слухи о его характеристиках и возможностях. Блогер подтвердил большинство из них.

Если верить информации Moboaesthetics, устройство получит тыльную камеру с главным модулем на 64 Мпикс и оптической стабилизацией. Частота обновления экрана составит 120 Гц, под ним будет размещен датчик отпечатка пальца.

Корпус будет защищен от воды и пыли по стандарту IP67, емкость аккумулятора составит 4500 мАч. В отличие от серии S21, эта модель получит слот для карты памяти microSD.

Вторая презентация Samsung в 2021 году состоится на следующей неделе. Что именно покажет компания, неизвестно. Однако велика вероятность появления смартфонов среднего класса Galaxy A52 и A72.





