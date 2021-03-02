В этом году Samsung решила отклониться от привычного графика выпуска своей флагманской серии. Линейка Galaxy S21 была представлена почти сразу после новогодних праздников. Мы продолжаем знакомить вас с модельным рядом и в этом обзоре мы подробно расскажем о базовом смартфоне в серии.
ДизайнНе учитывая компактного размера, дизайн S21 почти не отличается от S21 Plus. Корпус смартфона заключен в алюминиевую грань, которая плавно перетекает в модуль камеры. В домашней обстановке эта деталь приятно холодит ладонь, а вот на морозе, скорее всего, устройство захочется облачить в чехол.
На обзор мне досталась модель со спинкой белого цвета, а рамка выполнена в расцветке серебристый металлик. На мой взгляд, это одно из самых беспроигрышных сочетаний в плане визуального восприятия. Также стоит отметить интересное решение на фоне конкурентов, объективы камеры слегка утоплены в металлический модуль. Таким образом смартфон можно класть на различные поверхности, не переживая за целостность линз.
В плане сборки Galaxy S21 ощущается надежно и монолитно. Все элементы без зазоров подогнаны друг к другу. У клавиш очень приятный ход с хорошо ощутимым щелчком. Они размещены на правой грани корпуса. На нижнем торце расположены: лоток для двух SIM-карт (имеется поддержка eSIM), порт USB-C, а также отверстие микрофона и решетка динамика.
На фоне флагманских устройств с большими экранами Galaxy S21 ощущается очень компактным и лёгким смартфоном. От него почти не устаёт рука во время длительного использования. Этого удалось достичь во много благодаря специальному материалу, из которого изготавливается тыльная сторона. По словам Samsung, он в три раза устойчивее к механическим повреждениям в сравнении с обычным поликарбонатом и на 50 процентов легче стекла.
ЭкранSamsung Galaxy S21 оснащается плоским 6,2-дюймовым экраном с очень тонкими рамками по периметру фронтальной панели. В верхней его части по центру размещено отверстие под селфи-камеру.
Устройство получило технологию Dynamic AMOLED 2x с поддержкой разрешения FHD+. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, благодаря этому обеспечивается плавная анимация. Дисплей работает в двух режимах: «стандартный» и «адаптивный». Первый можно использовать для экономии заряда аккумулятора, а второй подстраивает частоту под происходящее на экране.
Помимо этого, в разделе настроек дисплея можно активировать адаптивную яркость, режим комфорта для глаз, подстраивающий цветопередачу под окружающее освещение. В меню экрана имеются опции насыщенного или естественного цвета, а также ручная настройка баланса белого. Таким образом пользователи смогут настроить наиболее приятную картинку для своего зрения.
ЭргономикаВ плане сочетания эргономики повседневного использования и флагманских характеристик Galaxy S21 — одно из самых привлекательных устройств. Всеми функциями смартфона, в том числе перемещением по интерфейсу и набором текста, вполне удобно управлять одной рукой. После массивных Galaxy S20 Ultra и iPhone 12 Pro Max компактный S21 почти не ощущается в кармане. Модель вызывает противоречивое восприятие — с одной стороны он легкий и небольшой, с другой — у него мощная начинка, хороший дисплей, а еще достойная камера.
Стоит отметить наличие защиты от влаги по стандарту IP68. Из недостатков в плане функциональности отмечу отказ от слота карт памяти microSD. С другой стороны в базовой конфигурации у смартфона хранилище на 128 ГБ, а этот объём быстро заполняется только многочисленными роликами в формате UHD 4K с частотой 60 FPS. Во всех остальных случаях такого количества памяти будет достаточно, но если вы планируете активно использовать S21 для съёмки видео в максимальном разрешении, то рекомендую присмотреться к варианту на 256 ГБ, чтобы не вгонять себя в рамки.
За безопасность устройства отвечает подэкранный сканер отпечатка пальцев. По моим субъективным ощущениям он стал намного отзывчивее и быстрее в сравнении с устройствами предыдущего поколения.
ПроизводительностьGalaxy S21 оборудован топовым на момент выхода обзора процессором Samsung Exynos 2100. Вместе с ним высокую производительность смартфону обеспечивают быстрый накопитель UFS 3.1 и скоростная оперативная память LPDDR5. В бенчмарках Geekbench и AnTuTu устройство набирает 3310 и 586737 баллов соответственно.
В плане производительности флагман не вызывает нареканий. Все анимации работают плавно, приложения загружаются быстро, а топовые игры идут на максималках без лагов. Смартфон оснащается стеродинамиками — звук громкий и чистый с ощущением подобия объемности. Особенно это хорошо воспринимается после активации опции Dolby Atmos.
КамераСущественных различий по качеству и уровню детализации между Galaxy S21 Plus и S21 я не обнаружил. Базовый флагман получил тройной модуль: широкоугольный объектив 12 МП, сверширокоугольный 12 МП и телевик на 64 МП.
Сверширокоугольный объектив демонстрирует насыщенную цветопередачу. Цвета получаются яркими и естественными с хорошей контрастностью в необходимых областях. Уровень детализации и резкости довольно высокий с практически незаметным невооруженным взглядом размытием по углам изображения.
Широкоугольный объектив быстро и точно фокусируется в 99 процентах условий, будь то сложные отражающие поверхности, сцены с недостаточным или контровым освещением. Конечный результат на снимке получается очень приятным взгляду с сочной цветопередачей, правильной детализацией по всему кадру и верной экспозицией в светлых и тёмных участках сцены. В целом хочется отметить хороший уровень постобработки функции Авто HDR независимо от выбранного режима и освещения.
У телевика 30-кратный максимальный показатель приближения. В этом плане моё мнение остается без изменений. На мой взгляд, максимальный рабочий зум по качеству картинки не превышает 10-кратное увеличение. Тем не менее за эти пределы можно выходить при достаточном освещении, но в большинстве случаев художественная и качественная составляющая такого снимка будет теряться за потерей детализации и артефактами. На больших показателях приближения отлично справляется с дрожанием рук стабилизация. Она может активироваться автоматически в те моменты, когда необходима.
Ночной режим хорошо справляется с отсутствием дневного освещения, будь то сумерки или ночь. Во всех случая получается картинка с естественной цветопередачей и хорошим уровнем детализации, которая сохраняется в участках с небом, не позволяя ему сбиваться в кашу.
Иногда при наличии искусственного освещения ночной режим незначительно уводит картинку в тёплые полутона. Получается «уютная» атмосфера. Я бы не стал записывать это в недостатки, поскольку при желании это очень легко правится шкалой баланса белого любым подручным редактором, в том числе встроенным в стандартную галерею.
Режим «ПРО» позволяет взять под контроль все основные характеристики съёмки: чувствительность ISO, выдержку, компенсацию экспозиции, фокусировку, баланс белого и контрастность. Для любителей ручной постобработки имеется возможность съемки без сжатия в RAW-формат. Отмечу, что Galaxy S21 вполне достойно справляется с фото на длинных выдержках с рук. Для съёмки на предельных показателях я всё же порекомендую использовать штатив. Таким образом с помощью режима «ПРО» можно делать сложные постановочные кадры, например, съемку лайттрейлов плотного трафика автомобилей или рисование светом.
Фронтальная камера обошлась без недостатков. S21 быстро фокусируется на лицах и хорошо отделяет центральный объект кадра от фона. Селфи-снимки получается детализированными и с естественной цветопередачей. Пропорции и перспективу фронталка не искажает. Имеются встроенные фильтры и бьютификатор, позволяющий во время съемки настраивать сглаживание кожи, тон, корректировать линию подбородка и размер глаз.
По части видео у Galaxy S21 полный порядок. Тестировал смартфон съёмкой в разрешении UHD 4K со скоростью 60 FPS. Ролики получается плавными, а стабилизатор отменно справляется с записью на ходу. Цветопередача получается естественной с постепенными переходами между источниками освещения. Видео правильно и одновременно экспонируется в светлых областях и тенях.
Не забудьте активировать максимальное разрешение.
АвтономностьSamsung Galaxy S21 оснащается аккумулятором с ёмкостью 4000 мАч. Напомню, адаптера питания в комплекте нет, поэтому рекомендую сохранить его от предыдущего устройства или заранее прикупить гаджет с возможностью быстрой зарядки. Имеется поддержка беспроводной и обратной зарядки. С помощью второй функции можно использовать смартфон в качестве пауэрбэнка в экстренных ситуациях.
Обошлось без каких-либо откровений. Флагман работает от одного заряда до 100 процентов сутки. Автономности хватает для всех повседневных задач и развлечений.
Технические характеристики
- Процессор: Exynos 2100
- Память: 8 ГБ ОЗУ, накопитель 128/256 ГБ
- Экран: 6,2 дюйма, FHD+ (1080 × 2400), HDR10+, Dynamic AMOLED 2X, Infinity-O, 120 Гц, 1300 нит, Corning Gorilla Glass Victus
- Фронтальная камера: 10 МП, f/2.2
- Основная камера: ультраширокоугольная 12 МП, 120°, f/2.2, оптическая стабилизация; широкоугольная 12 МП, f/1.8, оптическая стабилизация; телефото 64 МП Hybrid Optic, 3x, f/2.0
- Аккумулятор: 4000 мАч
- Габариты: 151,7 × 71,2 × 7,9 мм; 169 г.
ИтогSamsung Galaxy S21 будет востребован среди пользователей, которые в первую очередь выбирают компактное и эргономичное устройство для повседневных задач с возможностью использования всех функций одной рукой. Несмотря на свои скромные размеры, это полноценный флагман с бескомпромиссным набором характеристик и возможностей в плане производительности и создания контента, будь то качественные фотографии высокого уровня или видеоролики в 4K.
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