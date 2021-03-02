Samsung Galaxy S21

В этом году Samsung решила отклониться от привычного графика выпуска своей флагманской серии. Линейка Galaxy S21 была представлена почти сразу после новогодних праздников. Мы продолжаем знакомить вас с модельным рядом и в этом обзоре мы подробно расскажем о базовом смартфоне в серии.

Дизайн

Не учитывая компактного размера, дизайн S21 почти не отличается от S21 Plus. Корпус смартфона заключен в алюминиевую грань, которая плавно перетекает в модуль камеры. В домашней обстановке эта деталь приятно холодит ладонь, а вот на морозе, скорее всего, устройство захочется облачить в чехол.

Samsung Galaxy S21

На обзор мне досталась модель со спинкой белого цвета, а рамка выполнена в расцветке серебристый металлик. На мой взгляд, это одно из самых беспроигрышных сочетаний в плане визуального восприятия. Также стоит отметить интересное решение на фоне конкурентов, объективы камеры слегка утоплены в металлический модуль. Таким образом смартфон можно класть на различные поверхности, не переживая за целостность линз.

В плане сборки Galaxy S21 ощущается надежно и монолитно. Все элементы без зазоров подогнаны друг к другу. У клавиш очень приятный ход с хорошо ощутимым щелчком. Они размещены на правой грани корпуса. На нижнем торце расположены: лоток для двух SIM-карт (имеется поддержка eSIM), порт USB-C, а также отверстие микрофона и решетка динамика.

Samsung Galaxy S21

На фоне флагманских устройств с большими экранами Galaxy S21 ощущается очень компактным и лёгким смартфоном. От него почти не устаёт рука во время длительного использования. Этого удалось достичь во много благодаря специальному материалу, из которого изготавливается тыльная сторона. По словам Samsung, он в три раза устойчивее к механическим повреждениям в сравнении с обычным поликарбонатом и на 50 процентов легче стекла.

Экран

Samsung Galaxy S21 оснащается плоским 6,2-дюймовым экраном с очень тонкими рамками по периметру фронтальной панели. В верхней его части по центру размещено отверстие под селфи-камеру.

Samsung Galaxy S21

Устройство получило технологию Dynamic AMOLED 2x с поддержкой разрешения FHD+. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, благодаря этому обеспечивается плавная анимация. Дисплей работает в двух режимах: «стандартный» и «адаптивный». Первый можно использовать для экономии заряда аккумулятора, а второй подстраивает частоту под происходящее на экране.

Помимо этого, в разделе настроек дисплея можно активировать адаптивную яркость, режим комфорта для глаз, подстраивающий цветопередачу под окружающее освещение. В меню экрана имеются опции насыщенного или естественного цвета, а также ручная настройка баланса белого. Таким образом пользователи смогут настроить наиболее приятную картинку для своего зрения.

Эргономика

В плане сочетания эргономики повседневного использования и флагманских характеристик Galaxy S21 — одно из самых привлекательных устройств. Всеми функциями смартфона, в том числе перемещением по интерфейсу и набором текста, вполне удобно управлять одной рукой. После массивных Galaxy S20 Ultra и iPhone 12 Pro Max компактный S21 почти не ощущается в кармане. Модель вызывает противоречивое восприятие — с одной стороны он легкий и небольшой, с другой — у него мощная начинка, хороший дисплей, а еще достойная камера.

Samsung Galaxy S21

Стоит отметить наличие защиты от влаги по стандарту IP68. Из недостатков в плане функциональности отмечу отказ от слота карт памяти microSD. С другой стороны в базовой конфигурации у смартфона хранилище на 128 ГБ, а этот объём быстро заполняется только многочисленными роликами в формате UHD 4K с частотой 60 FPS. Во всех остальных случаях такого количества памяти будет достаточно, но если вы планируете активно использовать S21 для съёмки видео в максимальном разрешении, то рекомендую присмотреться к варианту на 256 ГБ, чтобы не вгонять себя в рамки.

За безопасность устройства отвечает подэкранный сканер отпечатка пальцев. По моим субъективным ощущениям он стал намного отзывчивее и быстрее в сравнении с устройствами предыдущего поколения.

Производительность

Galaxy S21 оборудован топовым на момент выхода обзора процессором Samsung Exynos 2100. Вместе с ним высокую производительность смартфону обеспечивают быстрый накопитель UFS 3.1 и скоростная оперативная память LPDDR5. В бенчмарках Geekbench и AnTuTu устройство набирает 3310 и 586737 баллов соответственно.

Производительность

В плане производительности флагман не вызывает нареканий. Все анимации работают плавно, приложения загружаются быстро, а топовые игры идут на максималках без лагов. Смартфон оснащается стеродинамиками — звук громкий и чистый с ощущением подобия объемности. Особенно это хорошо воспринимается после активации опции Dolby Atmos.

Камера

Существенных различий по качеству и уровню детализации между Galaxy S21 Plus и S21 я не обнаружил. Базовый флагман получил тройной модуль: широкоугольный объектив 12 МП, сверширокоугольный 12 МП и телевик на 64 МП.

Samsung Galaxy S21

Сверширокоугольный объектив демонстрирует насыщенную цветопередачу. Цвета получаются яркими и естественными с хорошей контрастностью в необходимых областях. Уровень детализации и резкости довольно высокий с практически незаметным невооруженным взглядом размытием по углам изображения.
Фото без сжатия можно посмотреть здесь.

Широкоугольный объектив быстро и точно фокусируется в 99 процентах условий, будь то сложные отражающие поверхности, сцены с недостаточным или контровым освещением. Конечный результат на снимке получается очень приятным взгляду с сочной цветопередачей, правильной детализацией по всему кадру и верной экспозицией в светлых и тёмных участках сцены. В целом хочется отметить хороший уровень постобработки функции Авто HDR независимо от выбранного режима и освещения.
Фото без сжатия можно посмотреть здесь.

У телевика 30-кратный максимальный показатель приближения. В этом плане моё мнение остается без изменений. На мой взгляд, максимальный рабочий зум по качеству картинки не превышает 10-кратное увеличение. Тем не менее за эти пределы можно выходить при достаточном освещении, но в большинстве случаев художественная и качественная составляющая такого снимка будет теряться за потерей детализации и артефактами. На больших показателях приближения отлично справляется с дрожанием рук стабилизация. Она может активироваться автоматически в те моменты, когда необходима.
Фото без сжатия можно посмотреть здесь.

Ночной режим хорошо справляется с отсутствием дневного освещения, будь то сумерки или ночь. Во всех случая получается картинка с естественной цветопередачей и хорошим уровнем детализации, которая сохраняется в участках с небом, не позволяя ему сбиваться в кашу.
Фото без сжатия можно посмотреть здесь.

Иногда при наличии искусственного освещения ночной режим незначительно уводит картинку в тёплые полутона. Получается «уютная» атмосфера. Я бы не стал записывать это в недостатки, поскольку при желании это очень легко правится шкалой баланса белого любым подручным редактором, в том числе встроенным в стандартную галерею.

Режим «ПРО» позволяет взять под контроль все основные характеристики съёмки: чувствительность ISO, выдержку, компенсацию экспозиции, фокусировку, баланс белого и контрастность. Для любителей ручной постобработки имеется возможность съемки без сжатия в RAW-формат. Отмечу, что Galaxy S21 вполне достойно справляется с фото на длинных выдержках с рук. Для съёмки на предельных показателях я всё же порекомендую использовать штатив. Таким образом с помощью режима «ПРО» можно делать сложные постановочные кадры, например, съемку лайттрейлов плотного трафика автомобилей или рисование светом.
Фото без сжатия можно посмотреть здесь.

Фронтальная камера обошлась без недостатков. S21 быстро фокусируется на лицах и хорошо отделяет центральный объект кадра от фона. Селфи-снимки получается детализированными и с естественной цветопередачей. Пропорции и перспективу фронталка не искажает. Имеются встроенные фильтры и бьютификатор, позволяющий во время съемки настраивать сглаживание кожи, тон, корректировать линию подбородка и размер глаз.

Селфи

По части видео у Galaxy S21 полный порядок. Тестировал смартфон съёмкой в разрешении UHD 4K со скоростью 60 FPS. Ролики получается плавными, а стабилизатор отменно справляется с записью на ходу. Цветопередача получается естественной с постепенными переходами между источниками освещения. Видео правильно и одновременно экспонируется в светлых областях и тенях.

Не забудьте активировать максимальное разрешение.

Автономность

Samsung Galaxy S21 оснащается аккумулятором с ёмкостью 4000 мАч. Напомню, адаптера питания в комплекте нет, поэтому рекомендую сохранить его от предыдущего устройства или заранее прикупить гаджет с возможностью быстрой зарядки. Имеется поддержка беспроводной и обратной зарядки. С помощью второй функции можно использовать смартфон в качестве пауэрбэнка в экстренных ситуациях.

Обошлось без каких-либо откровений. Флагман работает от одного заряда до 100 процентов сутки. Автономности хватает для всех повседневных задач и развлечений.

Технические характеристики
  • Процессор: Exynos 2100
  • Память: 8 ГБ ОЗУ, накопитель 128/256 ГБ
  • Экран: 6,2 дюйма, FHD+ (1080 × 2400), HDR10+, Dynamic AMOLED 2X, Infinity-O, 120 Гц, 1300 нит, Corning Gorilla Glass Victus
  • Фронтальная камера: 10 МП, f/2.2
  • Основная камера: ультраширокоугольная 12 МП, 120°, f/2.2, оптическая стабилизация; широкоугольная 12 МП, f/1.8, оптическая стабилизация; телефото 64 МП Hybrid Optic, 3x, f/2.0
  • Аккумулятор: 4000 мАч
  • Габариты: 151,7 × 71,2 × 7,9 мм; 169 г.

Итог

Samsung Galaxy S21 будет востребован среди пользователей, которые в первую очередь выбирают компактное и эргономичное устройство для повседневных задач с возможностью использования всех функций одной рукой. Несмотря на свои скромные размеры, это полноценный флагман с бескомпромиссным набором характеристик и возможностей в плане производительности и создания контента, будь то качественные фотографии высокого уровня или видеоролики в 4K.


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