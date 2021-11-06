Galaxy S22 Ultra

Jon Prosser, создатель сайта FrontPageTech и источник множества достоверных утечек, опубликовал фотографии смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra. Samsung уже разрабатывает это устройство, а его выпуск состоится в начале следующего года наравне с более простыми моделями нового модельного ряда.
Судя по снимкам, у Galaxy S22 Ultra будет необычный дизайн. Почти всю лицевую панель занимает экран, фронтальная камера размещена в небольшом кругом вырезе в его верхне части, стекло слегка закруглено по краям, но матрица выглядит плоской, без изгибов.

Основная камера состоит из пяти модулей, которые отделены друг от друга. Все камеры с разным назначением — помимо основно видно широкоуголку, лазерный дальномер и телевик с мультикратным оптическим зумом. Состав камер уже известен:

  • Главный модуль 108 Мп
  • Сверхширокоугольный модуль 12 Мп
  • Телеобъектив 10 Мп с 3-кратным оптическим увеличением
  • Телеобъектив 10 Мп с 10-кратным оптическим увеличением
Galaxy S22 Ultra

Самым большим сюрпризом стало наличие стилуса S Pen. Samsung уже больше года не обновляла линейку Galaxy Note, отличительной особенностью которой всегда был стилус. S Pen уже поддерживается флагманами из линейки Galaxy S, но до сих пор приходилось отдельно покупать стилус со специальным чехлом для его хранения, а в случае с Galaxy S22 Ultra это не потребуется.


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