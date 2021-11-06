Jon Prosser, создатель сайта FrontPageTech и источник множества достоверных утечек, опубликовал фотографии смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra. Samsung уже разрабатывает это устройство, а его выпуск состоится в начале следующего года наравне с более простыми моделями нового модельного ряда.
Основная камера состоит из пяти модулей, которые отделены друг от друга. Все камеры с разным назначением — помимо основно видно широкоуголку, лазерный дальномер и телевик с мультикратным оптическим зумом. Состав камер уже известен:
- Главный модуль 108 Мп
- Сверхширокоугольный модуль 12 Мп
- Телеобъектив 10 Мп с 3-кратным оптическим увеличением
- Телеобъектив 10 Мп с 10-кратным оптическим увеличением
Самым большим сюрпризом стало наличие стилуса S Pen. Samsung уже больше года не обновляла линейку Galaxy Note, отличительной особенностью которой всегда был стилус. S Pen уже поддерживается флагманами из линейки Galaxy S, но до сих пор приходилось отдельно покупать стилус со специальным чехлом для его хранения, а в случае с Galaxy S22 Ultra это не потребуется.
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и матрица не выглядит плоской, те же загибы. надеюсь, будет и плоская модель и они уже откажутся от гнутых экранов