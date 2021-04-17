Зачем нужен

Экстерьер

Экран

Производительность

Фото и видео





























Автономность

Технические характеристики

Экран : 6,8 дюйма, 1440х3200 (20:9), Dynamic AMOLED 2Х, 511 ppi, Corning Gorilla Glass 7, HDR10+, частота обновления 120 Гц

: 6,8 дюйма, 1440х3200 (20:9), Dynamic AMOLED 2Х, 511 ppi, Corning Gorilla Glass 7, HDR10+, частота обновления 120 Гц Процессор : Exynos 2100

: Exynos 2100 Память : 12/16 ГБ (ОЗУ LPDDR5), 128/256/512 ГБ (ПЗУ UFS 3.1)

: 12/16 ГБ (ОЗУ LPDDR5), 128/256/512 ГБ (ПЗУ UFS 3.1) Аккумулятор : 5000 мАч

: 5000 мАч Защита : IP68

: IP68 Габариты: 165.1 × 75.6 × 8.9 мм, 228 грамм

Впечатления







Модель S21 Ultra предназначена для техноэнтузиастов, фанатов технологий и людей, которые привыкли брать всё в максимальной комплектации без оглядки на стоимость. Специально для таких пользователей Samsung, начиная с предыдущего поколения запустила категорию ультрафлагманов. Что тут скажешь, с момента презентации модельного ряда S21 прошло довольно много времени, но до сих у двадцать первой Ultra нет обозримых конкурентов.Говоря об устройстве в целом, нужно понимать, это не просто набор самых топовых характеристик и инноваций. Galaxy S21 Ultra — это в первую очередь часть ультимативного образа жизни любителей всего и сразу. Тот самый момент, когда не хочется вникать во все эти герцы и мегапиксели. Зачастую, приобретая такие смартфоны, соответствующий тип покупателей говорит «хочу самый лучший» и после этого остается только определиться с цветом.У нас побывал Galaxy S21 Ultra в цветовой гамме «Серебряный фантом». Это визуальное решение для тех, кто устал от привычных монотонных раскрасок, но еще не готов к ядовитым градиентам из Китая. Расцветка приятно «играет» на солнечном свету, радуя глаз новыми оттенками в зависимости от угла обзора. Таким образом экстерьер смартфона не надоест владельцу.В S21 Ultra хорошо читается визуальный код дизайна всей флагманской линейки этого года. У Samsung получилось интересное решение с блоком камер, плавно перетекающим в рамку смартфона. К слову, площадка с объективами выглядит массивно и всем своим видом намекает, что за возможности видео и фотосъёмки переживать не стоит.В целом ультрафлагман выглядит впечатляюще и прятать его в чехол не возникает желания, но с этим возникает дилемма. Во-первых, S21 Ultra следует всем современным тенденциям с выпирающей камерой, которая задевает карман и не позволяет смартфону ровно лежать на поверхности. Во-вторых, если вы планируете вместе с устройством использовать стилус S-Pen, то без специального чехла не обойтись, поскольку место под него в корпусе не предусмотрено.Задняя панель корпуса изготовлена из стекла Corning Gorilla Glass Victus. Оно матовое и очень приятно ложится в ладонь. Тактильно S21 Ultra получился очень приятным, поэтому буквально его не хочется выпускать из рук. Это также происходит во многом благодаря рамке из нержавеющей стали, которая приятно холодит ладонь.Потенциальным владельцам Galaxy S21 Ultra нужно быть в курсе, что им предстоит иметь дело с крупным устройством, поэтому владельцам компактных ладошек перед покупкой лучше повертеть смартфон в магазине. Как говорит Борис Бритва в «Большом куше»: «Тяжесть — это надежно». К слову о габаритах, размеры ультрафлагмана царские: 165.1×75.6×8.9 мм, а вес – 228 грамм.Перейдем к конструктивным элементам. На верхнем торце расположились два микрофона. На нижнем: решетка динамика, порт USB-С и слот для двух SIM-карт. Второй динамик спрятался под экраном, в нижней части которого разместился сканер отпечатка пальца. Этот датчик увеличился в размерах и стал срабатывать намного точнее в сравнении с прошлогодней ультрой.Galaxy S21 Ultra оснащается царским экраном. При его длительном использовании дисплеи смартфонов других производителей вызывают физическую боль. Если в цифрах: 6,8 дюйма, разрешение 1440х3200, соотношение сторон 20:9, Dynamic AMOLED 2Х, 511 ppi, частота обновления до 120 Гц и поддержка HDR10+. А защищает всё это великолепие Corning Gorilla Glass 7.Одно из основных нововведений — поддержка адаптивной частоты обновления экрана, которая в зависимости от контента варьируется от 10 до 120 Гц, теперь появилась и в максимальном разрешении, а не только для FullHD+, как это было раньше. На мой взгляд дисплей S21 Ultra — лучший среди всех доступных на мобильном рынке. Картинка плавная, цветопередача сочная и при этом большие углы обзора. Сравнивая ультрафлагман с устройствами конкурентов, можно сказать, что Samsung оснащает свои смартфоны какими-то эксклюзивными экранами, которые, по моим ощущениям, показывают лучше, чем способен воспринимать мой взгляд.В бенчмарках Geekbench и AnTuTu смартфон набирает 1050 (3475) и 615 973 баллов соответственно. Стоит ли говорить, что топовая начинка буквально проглатывает все ресурсоемкие задачи. Самые тяжелые игры запускаются на максималках и стабильно себя ведут в течение длительных игровых сессий. За быстродействие и производительность отвечает Exynos 2100, запаса производительности которого хватит, как минимум, на ближайшие несколько лет, а то и больше.Модуль основной камеры состоит из пяти датчиков, которые максимально закрывают все необходимые сценарии в плане фото и видеосъемки. В систему вошли: основной сенсор (108 МП, F1.5 и оптическая стабилизация), ультраширик (12 МП, F2.2), телевик (10 МП, F2.4, оптический стаб и трехкратный оптический зум), телеобъектив (10 МП, F4.9, оптический стаб и 10-кратный оптический зум), а также датчик лазерной фокусировки.Тестируя камеру ультрафлагмана, первое на что обратил внимание — это какое-то сумасшедшее фокусное расстояние. Смартфон умеет фокусироваться на объектах, которых расположены почти вплотную к модулю камеры. Таким образом можно делать вполне достойные макро-снимки. В целом это очень интересная возможность в жанрах предметной съемки, натюрмортов, а также для фуд-фотографии.Автофокусировка срабатывает быстро и верно в большинстве сценариев. Что касается результатов съёмки, у меня сложилось такое впечатление как будто Samsung в камере Galaxy S21 Ultra попыталась угодить всем. Фотографии получаются с максимально естественной цветопередачей, хорошей контрастностью и очень высоким уровнем детализации. Также мне показалось, что снимки с камеры ультрафлагмана выглядят на его же экране лучше, чем на дисплеях других устройств. Не стану отрицать, что, возможно, это всего лишь моё личное субъективное восприятие.В плане видео у Galaxy S21 Ultra полный порядок. Для любителей высоченного разрешения имеется возможность съемки в 8K, но только в 30 FPS. Моим фаворитом стал формат UHD 4K с частотой 60 FPS. Такие ролики выглядят максимально естественными и плавными. У них широкий динамический диапазон и высокий уровень детализации в тенях и светлых областях. Единственный недостаток съемки в таком разрешении — это вес ролика. В среднем минута видео в 4K 60 FPS занимает около 450 МБ. Поэтому, если планируете делать много видеозаписей на ультрафлагман, то сразу обратите внимание на модель с максимальными объемом памяти, поскольку слота для карт памяти microSD у него нет.Galaxy S21 Ultra оснащается аккумулятором на 5000 мАч. Батарея аналогичного объема устанавливалась в его предшественнике. Благодаря поддержке быстрой зарядки полностью зарядить АКБ в среднем можно за 55-60 минут. А вот адаптер питания придется приобретать отдельно. Таковы современные реалии, сами знаете, кому сказать спасибо за такие инновации.Напомню, что S21 Ultra — это бескомпромиссное решение, поэтому не обошлось без поддержки быстрой беспроводной и обратной зарядки, с помощью которой можно заряжать другие гаджеты, например, наушники Galaxy Buds Pro.Итак, в повседневных сценариях ультрафлагман работает почти двое суток без подзарядки. Это весомая прибавка к автономности по сравнению с прошлогодней моделью. Стоит отметить, этот показатель могут значительно просадить многочасовые игровые сессии и съемка видео в высоком разрешении.Не просто так на протяжении всего обзора называл Galaxy S21 Ultra «ультрафлагманом». По сути, на данный момент он вне какой-либо конкуренции, поскольку пока еще на рынке отсутствуют аналогичные решения без каких-либо компромиссов. За небольшой промежуток времени в несколько недель смартфон оставил исключительно позитивные впечатления, а явных недостатков выявлено не было. Разве что можно отметить только массивный размер. Функциональную часть неплохо дополнила поддержка S Pen, но не забудьте, что для повседневного использования стилуса придется также приобрести чехол со специальным отсеком для него.Повторюсь и напомню, Galaxy S21 Ultra — смартфон для тех, кто привык брать от мира технологий только всё самое лучшее. Это яркое и необычное устройство со свежим дизайном, которое не растратит актуальности на протяжении нескольких лет, поэтому его покупку можно рассматривать в качестве долгосрочной перспективы.