





Энтузиасты портировали новейшую релизную версию Android на смартфон Samsung Galaxy S2 десятилетней давности. Польза от этого сомнительна, но сам эксперимент впечатляет.Galaxy S2 когда-то был флагманом, но сейчас его характеристики кажутся чем-то дремучим. В этом смартфоне используется 2-ядерный процессор Exynos 4210 с тактовой частотой 1,2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 16- или 32-гигабайтный накопитель и экран диагональю 4,3 дюйма с разрешением 800×480 пикселей. Удивительно, но такой начинки оказалось достаточно для установки кастомной прошивки LineageOS 18 на базе Android 11.Процесс установки прошивки и работа смартфона показаны в этом видео:Galaxy S2 после обновления до Android 11 сохранил почти полную работоспособность и даже получил возможности новой операционной системы. Но без проблем не обошлось: смартфон сильно тормозит, поскольку его начинка не справляется с современным интерфейсом и приложениями, которые за десять лет стали намного прожорливее и требовательнее. Пользоваться таким устройством крайне проблематично, но и от Android 4.x, который установлен на нём изначально, тоже мало пользы — его не поддерживают многие современные приложения и игры.