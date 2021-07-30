Электромобили Tesla начали получать обновление ПО с номером 2021.24. Об этом рассказал ресурс Engadget.
Среди нововведений этой версии прошивки есть одно, которое имеет значение для россиян — теперь в интерфейсе электрокаров Илона Маска есть русский язык. Последний апдейт привносит русский языковой пакет наравне с румынским и венгерским. Интерфейс авто переведен полноценно, о чём свидетельствуют фотографии из сети:
Напомним, что в мае этого года Илон Маск анонсировал приход Tesla в Россию. Возможно, русский язык привнесен в ПО как раз в преддверии этого события.
Есть и другие нововведения. Например, теперь «умный» монитор Tesla поддерживает видеостриминговый сервис Disney+. Он пополнил список, в который уже ранее вошли Netflix, Hulu, YouTube и Twitch.
Кроме того, в электрокарах Tesla появился необычный режим — «Автомойка». Он призван защитить компоненты автомобиля, о которых владелец может забыть перед мойкой. При включении этого режима машина закрывает все окна, подтягивает двери и отключает электронику. Для автомоек с конвеерной лентой есть возможность отключить датчик бокового крена, чтобы авто не мешало процессу тормозами.
Среди мелких нововведений: автозатемнение зеркал, расширенная информация об аккумуляторе и более стабильное подключение к сетям Wi-Fi.
Ранее мы рассказали, каким образом Tesla сумела избежать убытков во время «корона-кризиса» и дефицита полупроводников. Это гениальное решение Илона Маска.
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