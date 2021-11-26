Samsung готовится выпустить на рынок еще ряд складных смартфонов. Возможно, у них будут новые форм-факторы. Компания запустила сайт Samsung Display с различными вариантами использования гибкого OLED-экрана. 



В частности, на нем представлен дизайн Slidable Flex, это экран, который можно растянуть. А также Rollable Flex, это дисплей, способный сворачиваться в трубочку. 

Samsung не подтвердила, что работает над смартфонами с одним из этих форм-факторов. Это просто возможные варианты использования гибких OLED-экранов. Тем не менее, тот факт, что они были показаны на официальном сайте компании, предполагает, что она, по крайней мере, рассматривает возможность их появления.

Ранее Samsung выпустила сразу два складных смартфона — Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Устройства отличаются форм-факторами: первый сгибается как книжка, а второй как классический мобильный телефон, вроде Motorola RAZR. Мы протестировали оба устройства. 


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