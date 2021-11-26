В частности, на нем представлен дизайн Slidable Flex, это экран, который можно растянуть. А также Rollable Flex, это дисплей, способный сворачиваться в трубочку.Samsung не подтвердила, что работает над смартфонами с одним из этих форм-факторов. Это просто возможные варианты использования гибких OLED-экранов. Тем не менее, тот факт, что они были показаны на официальном сайте компании, предполагает, что она, по крайней мере, рассматривает возможность их появления.Ранее Samsung выпустила сразу два складных смартфона — Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Устройства отличаются форм-факторами: первый сгибается как книжка, а второй как классический мобильный телефон, вроде Motorola RAZR. Мы протестировали оба устройства.