

Samsung Galaxy A52 — заявка на звание самого популярного смартфона в России и одного из в мире. Это преемник Galaxy A50 и A51, оба становились самыми продаваемыми мобильными устройствами на нашем рынке.



Важно: в A52 компания изменила позиционирование девайса. Его предшественники были оптимальными по балансу цены и параметров, не предлагая при этом уникальных возможностей или нетипично высоких характеристик. Это были просто сбалансированные устройства от известного бренда. A52 врывается на рынок с бОльшими амбициями — он поднимает планку качества по камере и экрану.



Камера: очевидный шаг вперед











































В смартфоне стоит процессор Snapdragon 720G. Это предфлагманский чип. Он же стоит в realme 6 Pro, удивившем высокой производительностью.



В Galaxy A52 он также не подвел. Мы запустили PUBG Mobile и Call of Duty Mobile, обе игры запустились на высоких настройках графики, в процессе не возникало проблем с частотой кадров в секунду, а корпус не перегревался.



Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч. С такой батареей смартфон работает два дня без подзарядки при умеренной нагрузке (соцсети, мессенджеры, браузер, музыка). Поддерживается быстрая зарядка с мощностью 25 Ватт. С ней устройство заряжается от 0 до 50% всего за 30 минут.



Итог: очевидный прогресс, но есть трудность



Линейка вышла на новый уровень, когда под ней вышел Galaxy A52. Это больше не доступный смартфон с известным брендом и набором терпимых характеристик. Камера, экран, защита корпуса — по этим параметрам он претендует на звание самого функционального устройства за свою цену.



Но важно понимать: минимальная цена также поднялась. A50 и A51 стоили от 20 000 рублей, A52 — от 27 000 рублей. Компания отказалась от версии на 64 Гбайт, теперь минимальная комплектация — 128 Гбайт. Это вызов: удастся ли сохранить титул топ-1 по продажам, имея повышенную стоимость?



Впрочем, шансы высокие. Samsung — популярный бренд, ему привлечь пользователей гораздо легче, чем условным realme и OPPO. Покупка устройства нового бренда — стресс для покупателя, и при близких друг к другу параметрах он отдаст предпочтение известному ему бренду. Так что это устройство мы увидим как минимум в топ-5 самых популярных в России. В смартфоне стоит процессор Snapdragon 720G. Это предфлагманский чип. Он же стоит в realme 6 Pro, удивившем высокой производительностью.В Galaxy A52 он также не подвел. Мы запустили PUBG Mobile и Call of Duty Mobile, обе игры запустились на высоких настройках графики, в процессе не возникало проблем с частотой кадров в секунду, а корпус не перегревался.Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч. С такой батареей смартфон работает два дня без подзарядки при умеренной нагрузке (соцсети, мессенджеры, браузер, музыка). Поддерживается быстрая зарядка с мощностью 25 Ватт. С ней устройство заряжается от 0 до 50% всего за 30 минут.Линейка вышла на новый уровень, когда под ней вышел Galaxy A52. Это больше не доступный смартфон с известным брендом и набором терпимых характеристик. Камера, экран, защита корпуса — по этим параметрам он претендует на звание самого функционального устройства за свою цену.Но важно понимать: минимальная цена также поднялась. A50 и A51 стоили от 20 000 рублей, A52 — от 27 000 рублей. Компания отказалась от версии на 64 Гбайт, теперь минимальная комплектация — 128 Гбайт. Это вызов: удастся ли сохранить титул топ-1 по продажам, имея повышенную стоимость?Впрочем, шансы высокие. Samsung — популярный бренд, ему привлечь пользователей гораздо легче, чем условным realme и OPPO. Покупка устройства нового бренда — стресс для покупателя, и при близких друг к другу параметрах он отдаст предпочтение известному ему бренду. Так что это устройство мы увидим как минимум в топ-5 самых популярных в России.







Впервые за три года после перезапуска в линейке Galaxy A уделено особое внимание камере. В A50 она совершенно не выделялась, у A51 просто соответствовала стандартам рынка, здесь же она претендует на звание лучшей за свою цену.Модулей четыре, разрешение — 64+12+5+5 МП. По характеристикам, фишка камеры — оптическая стабилизация. Ее наличие у устройства за 25-35 тысяч рублей — редкость, норма — у устройств ценой от 45 тысяч рублей.С ней качество видео повышается. Картинка трясется меньше, мелкие детали в кадре видны четче. Такой ролик нестыдно выложить в Инстаграм.Максимальные параметры видеосъемки — 4К 30 FPS. При них оптическая стабилизация отключается, снимать можно только стоя на месте.Вторая фишка камеры — ночной режим. Для получения фото в высоком качестве применяется технология Tetra-binning. С ней четыре пикселя на матрице объединяются в один, а с их увеличенным размером камера пропускает больше света. Соответственно, ей не нужно задирать значение светочувствительности, и снимки получаются с минимальным количеством шумов. Также применяется склейка кадров — камера делает серию из 12 снимков с разной экспозицией и накладывает друг на друга, получаются фотографии с более широким динамическим диапазоном.Мы погуляли с Galaxy A52 по ночной Москве. Сделали серию фотографий и вывели их на большой экран. Качество действительно удивило: деталей много, оттенков тоже, шумов почти нет.Кроме того, Samsung сохранила подход к созданию ночных снимков. Она уделяет большое внимание резкости ночных фотографий. Они получаются особенно четкими.Приложение камеры также стало удобнее. Оно не поменялось радикально с момента перехода с Samsung UI на One UI, решили точечные изменения.Теперь регулировать увеличение проще. В нижней части видоискателя размещены стандартные значения зума. Их три — 0,5x, 1,0x и 2,0x. Теперь же между ними и кнопкой спуска затвора расположены аж пять значений: 0,5x, 1,0x, 2,0x, 4,0x и 10x. Причем, они размещены так, что зум удобно регулировать, держа устройство одной рукой.Параметры видео также менять более удобно. Над видоискателем расположена соответствующая клавиша. Нажав на нее, вы получите три возможных параметра съемки. Не нужно открывать дополнительное меню и настраивать фреймрейт с разрешением отдельно.Удобная возможность — 4K Video Snap. С ней лучший кадр видео 4K можно превратить в изображение разрешением 8 МП мгновенно по нажатию на одну кнопку.Минус приложения камеры — переключение режимов съемки. На полосе между кнопкой спуска затвора и видоискателем расположены лишь четыре режима: Фотография, Видео, Мультикадр и Веселый. Остальные же размещены в разделе «Дополнительно». Среди них ночной режим. Странно, что он там, это один самых распространенных сценариев съемки. И чтобы его включить, нужно выполнить два действия, вместо одного.Дисплей был фишкой Galaxy A50 и A51. Первый в числе единиц предлагал AMOLED-матрицу, стоя 20 тысяч рублей, а второй соответственно удивил дизайном с ультратонкими рамками и О-образным вырезом под фронтальную камеру.Galaxy A52 также удивляет экраном. Тут стоит AMOLED-матрица с частотой обновления 90 Гц и яркостью 800 нит. С первым параметром экран получает эффектную цветопередачу, со вторым бОльшую плавность, с третьим он оказывается одним из ярких на рынке.По отдельности этими характеристиками не удивить, но их комбинация уникальна. Есть realme 6 с 90 Гц и POCO X3 NFC со 120 Гц, но там стоят IPS-матрицы с более широкой рамкой и менее эффектной цветопередачей. OPPO Reno 4 Lite предлагает AMOLED-дисплей, но частота обновления экрана там 60 Гц.В прошлом году в Galaxy A51 корейцы настолько угадали с дизайном, что в этом достаточно добавить точечных изменений, чтобы сохранить актуальность. Основные элементы внешнего вида сохранились: модули тыльной камеры расположены на отдельном блоке, вырез под камеру О-образный.Отличие — в оформлении модуля основной камеры. У A51 они располагались под монолитным стеклом, теперь же над каждым стоит отдельное стекло. Также у серий Note 20 и Galaxy S21.Корпус теперь защищен от воды и пыли по стандарту IP67. Он второй в плане надежности после IP68. С ним смартфон легко переносит несильный дождь и даже может погружаться в пресную воду.Минус корпуса — гластик. Это пластик, внешне и тактильно похожий на стекло. Его проблема — он быстро начинает шелушиться. Если носить смартфон без чехла, он потеряет товарный вид через два-три месяца. Рамка корпуса — металлическая глянцевая, такие тоже легко царапаются.