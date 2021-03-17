Samsung Galaxy A52 — заявка на звание самого популярного смартфона в России и одного из в мире. Это преемник Galaxy A50 и A51, оба становились самыми продаваемыми мобильными устройствами на нашем рынке.
Важно: в A52 компания изменила позиционирование девайса. Его предшественники были оптимальными по балансу цены и параметров, не предлагая при этом уникальных возможностей или нетипично высоких характеристик. Это были просто сбалансированные устройства от известного бренда. A52 врывается на рынок с бОльшими амбициями — он поднимает планку качества по камере и экрану.
Камера: очевидный шаг вперед
Модулей четыре, разрешение — 64+12+5+5 МП. По характеристикам, фишка камеры — оптическая стабилизация. Ее наличие у устройства за 25-35 тысяч рублей — редкость, норма — у устройств ценой от 45 тысяч рублей.
С ней качество видео повышается. Картинка трясется меньше, мелкие детали в кадре видны четче. Такой ролик нестыдно выложить в Инстаграм.
Максимальные параметры видеосъемки — 4К 30 FPS. При них оптическая стабилизация отключается, снимать можно только стоя на месте.
Вторая фишка камеры — ночной режим. Для получения фото в высоком качестве применяется технология Tetra-binning. С ней четыре пикселя на матрице объединяются в один, а с их увеличенным размером камера пропускает больше света. Соответственно, ей не нужно задирать значение светочувствительности, и снимки получаются с минимальным количеством шумов. Также применяется склейка кадров — камера делает серию из 12 снимков с разной экспозицией и накладывает друг на друга, получаются фотографии с более широким динамическим диапазоном.
Кроме того, Samsung сохранила подход к созданию ночных снимков. Она уделяет большое внимание резкости ночных фотографий. Они получаются особенно четкими.
Приложение камеры также стало удобнее. Оно не поменялось радикально с момента перехода с Samsung UI на One UI, решили точечные изменения.
Приложение камеры: точечные изменения, удобные нововведения
Параметры видео также менять более удобно. Над видоискателем расположена соответствующая клавиша. Нажав на нее, вы получите три возможных параметра съемки. Не нужно открывать дополнительное меню и настраивать фреймрейт с разрешением отдельно.
Удобная возможность — 4K Video Snap. С ней лучший кадр видео 4K можно превратить в изображение разрешением 8 МП мгновенно по нажатию на одну кнопку.
Минус приложения камеры — переключение режимов съемки. На полосе между кнопкой спуска затвора и видоискателем расположены лишь четыре режима: Фотография, Видео, Мультикадр и Веселый. Остальные же размещены в разделе «Дополнительно». Среди них ночной режим. Странно, что он там, это один самых распространенных сценариев съемки. И чтобы его включить, нужно выполнить два действия, вместо одного.
Экран: по-прежнему лучший
Galaxy A52 также удивляет экраном. Тут стоит AMOLED-матрица с частотой обновления 90 Гц и яркостью 800 нит. С первым параметром экран получает эффектную цветопередачу, со вторым бОльшую плавность, с третьим он оказывается одним из ярких на рынке.
По отдельности этими характеристиками не удивить, но их комбинация уникальна. Есть realme 6 с 90 Гц и POCO X3 NFC со 120 Гц, но там стоят IPS-матрицы с более широкой рамкой и менее эффектной цветопередачей. OPPO Reno 4 Lite предлагает AMOLED-дисплей, но частота обновления экрана там 60 Гц.
Корпус: незначительно изменился внешне, но стал надежнее
Отличие — в оформлении модуля основной камеры. У A51 они располагались под монолитным стеклом, теперь же над каждым стоит отдельное стекло. Также у серий Note 20 и Galaxy S21.
Корпус теперь защищен от воды и пыли по стандарту IP67. Он второй в плане надежности после IP68. С ним смартфон легко переносит несильный дождь и даже может погружаться в пресную воду.
Минус корпуса — гластик. Это пластик, внешне и тактильно похожий на стекло. Его проблема — он быстро начинает шелушиться. Если носить смартфон без чехла, он потеряет товарный вид через два-три месяца. Рамка корпуса — металлическая глянцевая, такие тоже легко царапаются.
Производительность и автономность: быстрее и мощнее
В смартфоне стоит процессор Snapdragon 720G. Это предфлагманский чип. Он же стоит в realme 6 Pro, удивившем высокой производительностью.
В Galaxy A52 он также не подвел. Мы запустили PUBG Mobile и Call of Duty Mobile, обе игры запустились на высоких настройках графики, в процессе не возникало проблем с частотой кадров в секунду, а корпус не перегревался.
Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч. С такой батареей смартфон работает два дня без подзарядки при умеренной нагрузке (соцсети, мессенджеры, браузер, музыка). Поддерживается быстрая зарядка с мощностью 25 Ватт. С ней устройство заряжается от 0 до 50% всего за 30 минут.
Итог: очевидный прогресс, но есть трудность
Линейка вышла на новый уровень, когда под ней вышел Galaxy A52. Это больше не доступный смартфон с известным брендом и набором терпимых характеристик. Камера, экран, защита корпуса — по этим параметрам он претендует на звание самого функционального устройства за свою цену.
Но важно понимать: минимальная цена также поднялась. A50 и A51 стоили от 20 000 рублей, A52 — от 27 000 рублей. Компания отказалась от версии на 64 Гбайт, теперь минимальная комплектация — 128 Гбайт. Это вызов: удастся ли сохранить титул топ-1 по продажам, имея повышенную стоимость?
Впрочем, шансы высокие. Samsung — популярный бренд, ему привлечь пользователей гораздо легче, чем условным realme и OPPO. Покупка устройства нового бренда — стресс для покупателя, и при близких друг к другу параметрах он отдаст предпочтение известному ему бренду. Так что это устройство мы увидим как минимум в топ-5 самых популярных в России.
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