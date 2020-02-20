





Пользователи смартфонов Samsung по всему миру получили от компании странное уведомление. Им пришло сообщение с заголовком «1» и таким же содержимым — «1».Выяснилось, что это уведомление отправлено приложением Find My Mobile, которое предназначено для поиска потерянных смартфонов Samsung. Вероятно, в сервере, который отвечает за работу этого приложения, произошёл какой-то сбой. Судя по комментариям в Twitter, некоторые пользователи испугались — они подумали, что кто-то ищет их смартфон (например, из-за того, что он был украден). Компания Samsung никак не прокомментировала произошедшее.В прошлом году аналогичный инцидент случился с OnePlus — компания ввела в замешательство пользователей своих смартфонов, случайно отправив им уведомление на китайском языке. Оказалось, что она тестировала одну из новых функций для обновления операционной системы, но что-то пошло не так.