Samsung прекращает поддержку Galaxy S8 и S8+. Компания обновила список поддерживаемых смартфонов на официальном сайте, в нем больше нет этих моделей.
Получается, компания поддерживала модели на протяжении четырех лет с момента их выпуска. Последней версией операционной системы стала Android 9. Из коробки устройства работали на Android 7, получается, устройства получили три обновления операционной системы. Столько же их получают последние поколения смартфонов компании.
В августе 2020 года Samsung объявила, что ее смартфоны будут получать три обновления Android. Они выходят раз в год, то есть софт будет актуальным в течение четырёх лет. Патчи безопасности будут приходить на протяжении четырех лет.
Galaxy S8 и S8+ пользовались популярностью в России и мире. После старта продаж весной 2017 года за первые выходные в России было продано в два раза больше смартфонов этих моделей, чем предыдущего флагмана Samsung Galaxy S7 весной 2016 года, свидетельствуют данные «Ведомостей». 28, 29 и 30 апреля в рознице было продано около 15 000 Galaxy S8 иS8+, это примерно вдвое больше, чем Galaxy S7 в первые выходные в 2016 года.
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