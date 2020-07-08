Samsung

По слухам, компания Apple в этом году не станет добавлять в комплектацию своих смартфонов проводные наушники с адаптерам Lightning и зарядный адаптер. Издание ETNews утверждает, что Samsung собирается поступить аналогичным образом.

Пока ещё ничего не решено, но Samsung рассматривает возможность отказаться от комплектной зарядки для смартфонов в 2021 году. Компания снизит себестоимость продуктов и тем самым нивелирует затраты на использование 5G-модемов и лицензирование связанных с этим технологий. Как и Apple, Samsung считает, что в коробку со смартфоном достаточно положить USB-кабель, с помощью которого устройство можно зарядить от компьютера или старого зарядника.

Зарядные устройства можно будет приобретать отдельно, однако и Apple, и Samsung могут столкнуться с законодательными трудностями в некоторых странах. Очевидно, что смартфон неработоспособен, если его не зарядить, поэтому отсутствие комплектной зарядки может рассматриваться как нарушение прав потребителей.

Впрочем, если Apple и Samsung действительно будут продавать смартфоны без зарядных адаптеров, и у регуляторов не возникнет претензий, на аналогичный шаг могут решить другие производители. Очевидно, что практически у любого пользователя уже есть несколько зарядок (от смартфонов или купленные отдельно). С этой точки зрения ещё один адаптер, к тому же с посредственными характеристиками, может оказаться ненужным.


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