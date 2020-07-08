По слухам, компания Apple в этом году не станет добавлять в комплектацию своих смартфонов проводные наушники с адаптерам Lightning и зарядный адаптер. Издание ETNews утверждает, что Samsung собирается поступить аналогичным образом.
Пока ещё ничего не решено, но Samsung рассматривает возможность отказаться от комплектной зарядки для смартфонов в 2021 году. Компания снизит себестоимость продуктов и тем самым нивелирует затраты на использование 5G-модемов и лицензирование связанных с этим технологий. Как и Apple, Samsung считает, что в коробку со смартфоном достаточно положить USB-кабель, с помощью которого устройство можно зарядить от компьютера или старого зарядника.
Зарядные устройства можно будет приобретать отдельно, однако и Apple, и Samsung могут столкнуться с законодательными трудностями в некоторых странах. Очевидно, что смартфон неработоспособен, если его не зарядить, поэтому отсутствие комплектной зарядки может рассматриваться как нарушение прав потребителей.
Впрочем, если Apple и Samsung действительно будут продавать смартфоны без зарядных адаптеров, и у регуляторов не возникнет претензий, на аналогичный шаг могут решить другие производители. Очевидно, что практически у любого пользователя уже есть несколько зарядок (от смартфонов или купленные отдельно). С этой точки зрения ещё один адаптер, к тому же с посредственными характеристиками, может оказаться ненужным.
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Беспроводной пробовал пользоваться, но недолго. Я был неприятно удивлен как грелся айфон X во время зарядки. Затем после зарядки, при остывании, начала хрустеть задняя крышка. Я его продал вместе с беспроводной зарядкой. Нынешний XS Max, во избежание повреждения и утрате герметичности корпуса, к беспроводной зарядке даже на минутку не подносил. Кроме того сильный нагрев аккумулятора влияет на его долговечность в худшую сторону.
Хотя есть идея. Заряжать айфон в холодильнике
Поехали.
- Добрый день, это компания БМВ, вам сейчас удобно разговаривать?
- да, слушаю.
- у нас появилась новая акция и теперь при покупке годового абонемента на подогрев пукана вы также получаете скидку на пакет вакуумного усилителя тормозов, вам интересна данная опция?
- эмммм...
- также мы обязаны вас предупредить, что в течении часа заканчивается подписка на стартер, но вы всегда можете сэкономить и завести авто с "кривого".
- стартер я продляю и также задний дворник, по остальным функциям хочу посмотреть в программе, у меня ещё оставались бонусные баллы от пакета "жара-лето" и бесплатный кондиционер на месяц.
- сожалею, но при активации пакета "гори пукан", пакет "жара-лето" был аннулирован.
- а как же мне использовать оба пакета?
- мы всегда можем подключить вам комплексный вип пакет с годовой подпиской на все опции авто, за исключением разблокировки полной мощности генератора и задней передачи.
- я уже залил уклон в гараже и выкатываю машину сам с утра, поэтому услуга "задняя передача" не актуальна для меня.
- да, я это вижу в программе. Так же по программе "накопи и навали" вы накопили за четыре месяца спокойной езды на остаток лишних +35км/ч. Вам добавить их к условно бесплатной максимальной скорости в 64км/ч?
- нет, спасибо. Я активирую их в следующем месяце, когда поеду к теще на дачу.
- компания БМВ благодарит вас за подписку и дарит вам услугу по господдержке "выходная рыбалка" с возможностью разблокировки и на час функции полного привода, приятных вам выходных.