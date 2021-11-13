Сбер продаст Газпромбанку 36% акций в компании АО «МФ Технологии». Об этом сообщила компания на официальном сайте. 

АО «МФ Технологии» владеет 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK). Сумма сделки составит 12,8 млрд рублей. 

Сделка будет закрыта в четвертом квартале 2021 года. Газпромбанк сообщил, что покупка АО «МФ Технологии» позволит группе «Газпром» получить «возможность комбинировать цифровые и традиционные сервисы и продукты».

Осенью 2019 Сбербанк выкупил 35% «МФ Технологии» у Газпромбанка и 1% у «Ростеха», сумма сделки составила 11,3 млрд руб. «Сбер» получил место в совете директоров Mail.ru Group.

Летом того же года Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании совместного предприятия «О2О Холдинг». От Mail.ru Group в совместное предприятие вошли сервис доставки еды Delivery Club и сервис заказа такси «Ситимобил», от Сбербанка — цифровая платформа для ресторанного рынка FoodPlex. 



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