

Когда на операционной системе смартфона нет ограничений, им проще пользоваться. Это касается запрета на предустановку Google-сервисов в смартфонах Honor. Наконец эти ограничения сняты — на смартфоны компании официально вернулись сервисы Google. Это значит, что они работают стабильно, а у пользователей есть доступ ко всей библиотеке Google Play.

Magic UI

Дизайн

Экран

Камера

А это — новинка компании Honor 50, первый смартфон компании с сервисами Google после обретения независимости. Посмотрим, что может смартфон.У смартфона стильный и привлекательный дизайн, качественная камера и мощный процессор, но все это отходит на второй план. Google-сервисы вернулись! Теперь на Honor можно официально скачать YouTube, Google-карты, Gmail и другие официальные приложения американской компании, а не с помощью «костылей».Я пользовался смартфонами Honor без сервисов Google. Их можно было установить, несмотря на ограничения, только их официальное присутствие дает спокойствие — можно быть уверенным, что они продолжат работать стабильно на протяжении всего жизненного цикла телефона.Интерфейс Magic UI стандартный для Android-прошивки. В частности, здесь нет разделения шторки на пункт управления и панель уведомлений, они совмещены в одном разделе, который открывается свайпом снизу вверх в любой части экрана.Понравились жесты, в частности, команды «На главный экран» и «В меню многозадачности». Механически они не отличаются от тех, что есть у других Android-смартфонов, зато в плане плавности на этой прошивке они одни из самых приятных. В общем, эстетичная и функциональная оболочка.Внешне устройство привлекательное, что первое время вызывало у меня диссонанс. В смартфоне нет ни одного уникального дизайнерского элемента, при этом он выполнен так, что с точки зрения внешнего вида это один из самых стильных и эстетичных телефонов в 2021 году.Прежде всего в глаза бросается аккуратный «подбородок». Его толщина такая же, как и у верхней грани рамки, поэтому он вообще не привлекает лишнего внимания, а корпус получился симметричным.Так можно охарактеризовать почти любой элемент внешнего вида устройства. Вырез под камеру аккуратный, по размерам он с иконку в верхней панели уведомлений.По остальным дизайнерским элементам смартфон соответствует времени. Тыльная камера располагается в овальном блоке, основной модуль стоит отдельно от всех остальных, другие размещены снизу от него, под фронтальную камеру размещен О-образный вырез.Перейдем от дизайна к эргономике. Смартфон ощущается легким и тонким. Он весит 175 г, как и среднестатистической мобильное устройство в 2021 году, при этом, перейдя на этот девайс, я почувствовал, что он легче конкурентов, спасибо грамотной балансировке корпуса. Края скошены для эффекта большей тонкости, что делает его еще удобнее.Дисплей — тоже сильная сторона смартфона. Тут максимальная частота обновления экрана составляет 120 Гц, тогда как большинство предфлагманских смартфонов предлагают 90 Гц. Изображение получается более плавным, это делает его эффектнее. 120 Гц применимы как при взаимодействии с интерфейсом, так и в играх, если они его поддерживают.Есть умная настройка динамической частоты обновления экрана. Дисплей регулирует это значение в зависимости от воспроизводимого контента, что позволяет экономить энергосбережение.Вторая особенность экрана — изогнутые края. Визуально это делает изображение более эффектным — чувствуется, будто картинка ближе к тебе, а преграды в виде рамки нет. Причем, цветопередача в области изгиба не искажается в зависимости от угла обзора, что говорит о том, что дисплей качественный.Диагональ экрана — 6,57 дюйма, разрешение — FHD+ (2340x1080). Эти параметры стандартные для предфлагманского смартфона. Имеется сертификат TUV Rheinland по снижению уровня синего света. Это значит, что дисплей защищает глаза от вредоносного излучения на аппаратном уровне.Гордость Honor 50 — функция мультивидео. Она позволяет одновременно транслировать запись и с фронтальной камеры, и с основной. Например, в путешествии вы снимаете достопримечательности или пейзаж. В одном окне виден предмет съемки, во втором ваши эмоции.Представьте, что в Instagram Stories вы одновременно транслируете и себя, и окружающую среду. Аудитория лучше поймет ваши эмоции, обратной связи будет больше.Пропорции окон меняются. Всего их три — передний план / задний план, задний план х2 / задний план х1 и картинка в картинке, когда запись с фронтальной камеры размещена в окне.Другой плюс камеры — основной модуль с разрешением 108 МП. Можно сделать крупный пейзажный кадр, а затем всячески кадрировать его без потери детализации.