



Компания Apple начала отказывать россиянам в гарантийном обслуживании смартфонов, купленных не в РФ, без предъявления чека из магазина первоначальной покупки. Об этом сообщил сооснователь СЦ Fixed.one Дмитрий Дружбин.



По словам Дружбина, запрет действует во всех АСЦ и распространяется в том числе на устройства с расширенной гарантией AppleCare+.



В комментариях к посту Дружбина посоветовали сканировать чек, выданный при покупке айфона, с помощью приложения «Проверка чеков ФНС России». Это позволит удостовериться в том, что чек не поддельный, чтобы избежать дальнейших проблем при попытке сдать смартфон по гарантии. С платным ремонтом проблемы вряд ли возникнут: сервисные центры продолжат принимать устройства независимо от того, где они были куплены, в России или нет.







