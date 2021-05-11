Компания Xiaomi запатентовала очень необычную конструкцию камеры. Патент был опубликован на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности, благодаря чему мы можем увидеть, какой будет эта камера.
У смартфона будет основная камера с несколькими модулями, причём один из них поворотный. И именно это главная инновация — главный модуль может использоваться как при съёмке на основную камеру, так и для селфи.
Инженеры Xiaomi досконально продумали, как будет работать поворотный модуль. Большую часть времени он находится в основной камере, а при необходимости переворачивается внутри корпуса и превращается в селфи-камеру.
Для поворота камеры может использоваться магнитный привод. Он недорогой в производстве и очень надёжный, поскольку механическое воздействие на него сведено к минимуму. Такие же приводы, применяются, например, в игровом смартфоне Redmi K40 Game Enhanced Edition — он отвечает за выдвижение физических кнопок, предназначенных для управления в играх.
В патенте указано, что такую камеру можно устанавливать в смартфоны с любыми экранами, независимо от типа матрицы — IPS, OLED и т. д. Также возможна установка лазерного автофокуса. Камера может быть скрыта за экраном, то есть она не будет видна пользователю, но возможен и вариант размещения в вырезе. В целом такая конструкция позволит снизить себестоимость смартфона и сэкономить место в его корпусе. Кроме того, поворотная камера может смотреться очень эффектно и красиво, особенно если снабдить её светодиодной анимацией.
Стоит понимать, что наличие у Xiaomi этого патента вовсе не означает, что компания действительно выпустит смартфон с такой камерой. Она вполне могла защитить своё изобретение только для того, чтобы брать патентные отчисления с производителей, которые решатся на такой эксперимент.
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Только насчёт зрелищности и поворотов с огоньками это вы уж совсем размечтались. Самой жизнеспособной конструкцией будет, если поворачиваться будет только внутренняя «капсула» с матрицей, модули же оптики с обеих сторон статичны.