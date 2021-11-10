Бренд TCL известен многим по выпуску телевизоров, но он производит и другие устройства — например, смартфоны. Официальный магазин TCL на AliExpress участвует в распродаже 11.11 и продаёт смартфон TCL 10 Pro с весомой скидкой — за 214 долларов вместо 226 долларов.
TCL 10 Pro оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 675, AMOLED-экраном диагональю 6,47 дюйма с разрешением Full HD+ (2340×1080 пикселей), частотой обновления 90 Гц и поддержкой режима HDR10, 6 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтным накопителем с поддержкой карты памяти и аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой. Поддерживается обратная проводная зарядка, благодаря чему от этого смартфона можно зарядить, к примеру, смарт-часы или наушники.
Фронтальная камера TCL 10 Pro размещена в небольшом полукруглом вырезе в верхней части экрана. Она обладает углом охвата до 79,6 градусов, делает фотографии с разрешением до 24 Мп, записывает видео вплоть до Full HD и поддерживает бьютификацию с помощью различных фильтров, благодаря чему селфи выглядят намного лучше.
Одна из особенностей TCL 10 Pro — наличие 3,5-мм аудиовыхода. Благодаря этому разъёму музыку или аудиокниги можно слушать на этом смартфоне в обычных проводных наушниках или колонках. Конечно, он поддерживает и подключение беспроводной акустики через Bluetooth.
Главная гордость этой модели — высококачественный экран с поддержкой технологии NXTVISION, которая обеспечивает сочное, контрастное и естественное изображение с глубоким динамическим диапазоном в любых условиях. Экран смотрится особенно эффектно благодаря тому, что матрица слегка закруглена по бокам. Экран получил сертификат TÜV Rheinland, гарантирующий его безопасность для зрения даже при продолжительном использовании.
Прямо в экран встроен сканер отпечатков пальцев, он совершенно не заметен, но позволяет разблокировать смартфон лёгким прикосновением. Также поддерживается разблокировка с помощью сканирования лица фронтальной камерой. Матовое стеклянное покрытие корпуса защищает смартфон от царапин и не собирает следы от пальцев. Благодаря этому покрытию, смартфон не выскальзывает из руки и не скользит по поверхности, на которую его кладут, что повышает его надёжность.
Смартфон двухсимочный, поддерживает LTE, обладает модулем GPS, а также NFC с поддержкой бесконтактных платежей. В качестве операционной системы используется Android 10 с фирменной оболочкой TCL UI. Для вызова голосового помощника (например, Google Assistant) можно использовать физическую кнопку, расположенную на левой грани.
Промокод TCL111111 предоставляет скидку 12 долларов в магазине TCL на AliExpress. В сочетании с другими скидками на распродаже 11.11 можно получить ещё более низкую цену и купить смартфон максимально выгодно.
Код купона: TCL111111 (скидка $12）
Обычная цена: $226.61
Цена с использованием купона: $214.61
Купить TCL 10 Pro на AliExpress со скидкой
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