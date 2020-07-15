





Компания OPPO провела в Китае мероприятие, на котором было представлено несколько решений для быстрой зарядки смартфонов — как по кабелю, так и без него. Было показано три новых зарядных устройства: 65-ваттная беспроводная зарядка AirVOOC, 50-ваттная миниатюрная проводная зарядка и 110-ваттная полноразмерная проводная зарядка.OPPO также продемонстрировала 125-ваттную зарядку с разъёмом USB Type-C, но заявила, что это устройство пока не готово к массовому производству, поскольку технология ещё дорабатывается. С помощью такого адаптера аккумулятор ёмкостью 4000 мАч можно зарядить до 41% за пять минут, а полный заряд достигается за двадцать минут. Чтобы избежать перегрева в процессе передачи энергии, задействованы десять температурных сенсоров. В адаптере используются три запараллеленных трансформатора, благодаря которым электричество поступает на смартфон эффективно и безопасно. КПД такого метода — 98%.У 65-ваттного беспроводного зарядника OPPO круглый корпус, стеклянная панель для отвода тепла и две запараллеленные катушки индуктивности. Полный заряд смартфона с аккумулятором ёмкостью 4000 мАч производится за полчаса.Перечисленные выше зарядные устройства находятся на стадии прототипирования, поскольку ещё нет ни одного смартфона, с которыми они могли бы работать на заявленных характеристиках.50-ваттный зарядник OPPO размером с 4G-модем, благодаря чему его можно брать с собой куда угодно и носить даже в кармане джинсов. Высокая мощность достигается использованием передачи энергии с помощью импульсов: зарядник «выстреливает» электричеством с большим напряжением и силой тока временными слотами по 40 мс, что позволяет аккумулятору и самому заряднику отдыхать в процессе передачи энергии и не перегреваться. Адаптер поддерживает различные режимы зарядки, в том числе протокол VOOC вплоть до версии 4.0, реализованный в некоторых смартфонах OPPO.110-ваттный зарядник работает схожим образом, но он более крупный и поддерживает более ранние технологии зарядки: SuperVOOC — до 65 Вт, VOOC — до 30 Вт, Quick Charge — до 36 Вт.По словам OPPO, эти адаптеры можно использовать для зарядки устройств конкурирующих брендов, но с пониженной мощностью. Так, Huawei P40 Pro заряжается на 18 ваттах вместо 40, Xiaomi Mi 10 Pro на 30 вместо 65, а MacBook на 65. Во всех случаях следует использовать оригинальный кабель, идущий в комплекте с устройством.