Смартфоны Xiaomi 14 показали на фото с полным комплектом

Вчера, 26 октября, представили флагманы Xiaomi 14 и 14 Pro. В ходе мероприятия гаджеты показывали исключительно в рекламных промо-роликах. Теперь их можно рассмотреть на живых фото вместе с упаковкой и комплектацией.
Xiaomi 14Базовая версия получит четыре цвета: черный, белый, зеленый и розовый из экокожи. Вес первых трех вариантов составляет 193 г, розовый чуть легче — 188 г.
Xiaomi 14 получит самую узкую рамку в отрасли, 6,36-дюймовый экраном с разрешением 2670×1200 и высокопрочным защитным стеклом.
Камера модели оснастили тремя объективами Leica с фокусным расстоянием 14-75 мм и новым датчиком изображения Light and Shadow Hunter 900.
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Xiaomi 14 Pro
«Прошка» также получит три расцветки: черную, белую и синюю. Внешне модели похожи, однако дисплей Xiaomi 14 Pro равномерно скруглен по всем четырем сторонам. Так компания решила найти компромисс между плоским и изогнутым экраном.
Xiaomi 14 Pro также получил Snapdragon 8 Gen 3. Аккумулятор имеет емкость 4880 мАч и поддерживает 120-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку.
Также была представлена версия с титановой рамкой, однако ее снимков компания пока не предоставила.
Ранее мы рассказывали о всех новинках минувшей презентации Xiaomi. Помимо смартфонов показали новые смарт-часы, операционную систему HyperOS и другие гаджеты.
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