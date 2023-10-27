Смартфоны Xiaomi 14 показали на фото с полным комплектом

Артем
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Вчера, 26 октября, представили флагманы Xiaomi 14 и 14 Pro. В ходе мероприятия гаджеты показывали исключительно в рекламных промо-роликах. Теперь их можно рассмотреть на живых фото вместе с упаковкой и комплектацией.

Xiaomi 14

Базовая версия получит четыре цвета: черный, белый, зеленый и розовый из экокожи. Вес первых трех вариантов составляет 193 г, розовый чуть легче — 188 г.

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Xiaomi 14 получит самую узкую рамку в отрасли, 6,36-дюймовый экраном с разрешением 2670×1200 и высокопрочным защитным стеклом.

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Камера модели оснастили тремя объективами Leica с фокусным расстоянием 14-75 мм и новым датчиком изображения Light and Shadow Hunter 900.
Xiaomi 14 станет одним из первых смартфонов с чипом Snapdragon 8 Gen3. Также обещают стереодинамики, чип NFC, порт USB-C 3.2 Gen 1, соединение Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, и влагозащиту по стандарту IP68.
Сообщается, что первая партия мгновенно была раскуплена по предзаказам.

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Xiaomi 14 Pro 

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«Прошка» также получит три расцветки: черную, белую и синюю. Внешне модели похожи, однако дисплей Xiaomi 14 Pro равномерно скруглен по всем четырем сторонам. Так компания решила найти компромисс между плоским и изогнутым экраном.
6,73-дюймовый экран получил разрешение 2K с плотностью пикселей 552 ppi, рамки толщиной 1,8 мм по бокам и сверху и 2,08 мм на нижнем торце. Xiaomi 14 Pro с обеих сторон покрыт сверхпрочным стеклом Dragon Crystal. Его устойчивость к падению увеличена в 10 раз, а устойчивость к царапинам — в 1,3 раза.
Xiaomi 14 Pro оснащен тремя объективами Leica, охватывающими фокусное расстояние 14-75 мм. Основная камера получила датчик Light Hunter 900 оптического формата 1/1,3 дюйма с широким динамическим диапазоном. Заявляется, что камера может улавливать на 52% больше света, чем камера iPhone 15 Pro.

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Xiaomi 14 Pro также получил Snapdragon 8 Gen 3. Аккумулятор имеет емкость 4880 мАч и поддерживает 120-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку.

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Также была представлена версия с титановой рамкой, однако ее снимков компания пока не предоставила.

Ранее мы рассказывали о всех новинках минувшей презентации Xiaomi. Помимо смартфонов показали новые смарт-часы, операционную систему HyperOS и другие гаджеты.
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Источник:
My Drivers
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Комментарии

kardigan
+3214
kardigan
Тольк не говорите, что это дерьмо-наверняка у вас ещё их нет! Да и прошлых моделей так же.
27 октября 2023 в 10:36
#
Юра из МУРа
+42
Юра из МУРа kardigan
Есть 12S Ultra. Не дерьмо) Большеват правда для меня оказался, никак не привыкну(
27 октября 2023 в 11:56
#
kardigan
+3214
kardigan Юра из МУРа
Я ожидаю , что объявится много противников , поскольку многие здесь боготворят айфон. Вижу, что ты не из числа идолопоклонников Юрец!
27 октября 2023 в 13:04
#
Sergey Apple Service Israel .
+56
Sergey Apple Service Israel . kardigan
я пользователь эппл с 95 года, но против андроидов ни чего не имеюесть более удобные моменты есть менеезаинтересовался недавно топовыми хуавеями (после покупки их ultimate watch они мне нравятся больше чем эппл часы)но меня сразу остановила заморочка с переносом музыки из apple music, у пеня всё локально ни какими подписками не пользуюсьзнаете способ простой синхронизации с андроидом с сохранением плей листов а не просто всё в кучу свалить?
27 октября 2023 в 13:32
#
Sergey Apple Service Israel .
+56
Sergey Apple Service Israel . NYX
есть эппл мюзик для андроида но он только подписку откроет если есть, а так как смартфон, не будет обмениваться локальными файлами с аппл мюзик а маке, нужна сторонняя программа которой можно было бы регулярно синхронизировать с каким нибудь плеером на андроиде (аудиофильских требований к плееру не имею)
27 октября 2023 в 17:07
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