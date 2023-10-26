Большая презентация Xiaomi: новые флагманские смартфоны, телевизор, смарт-часы и своя операционная система

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Смартфоны Xiaomi и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Компания Xiaomi провела в Китае презентацию и представила несколько новых продуктов. Она анонсировала флагманские смартфоны Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro и Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition, смарт-часы Xiaomi Watch S3, телевизор Xiaomi Mini LED 85 и операционную систему HyperOS.Xiaomi 14 станет одним из первых смартфонов на базе нового топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Он получил экран диагональю 6,3 дюйма с разрешением 2670×1200 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и защитным стеклом Xiaomi Dragon Crystal. Ёмкость аккумулятора составляет 4610 мА·ч, мощность проводной зарядки 90 Вт, а от беспроводного адаптера этот смартфон может заряжаться с мощностью 50 Вт. Также предусмотрены стереодинамики, модули Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC, порт USB-C 3.2 Gen 1, а корпус защищён от воды по стандарту IP68. В основной камере четыре модуля с разным назначением: главный на 50 Мп с оптической стабилизацией и объективом Leica Summilux, ультраширик и два телевика. Базовая версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти стоит 545 долларов, вариант 12 + 256 ГБ — 590 долларов, 16 + 512 ГБ — 630 долларов, и 16 ГБ + 1 ТБ — 685 долларов.Xiaomi 14 Pro получил изогнутый по всем четырем краям экран большей диагонали (6,73 дюйма) и аккумулятор с повышенной ёмкостью и мощностью зарядки (4880 мА·ч с поддержкой 120-ваттного проводного адаптера). Версия 12 + 256 ГБ стоит 680 долларов, а 16 ГБ + 1 ТБ — 820 долларов. Также будет выпущена модификация с названием Titanium Special Edition, которая оснащена титановым корпусом и оранжевой рамкой вокруг модуля камеры, в конфигурации 16 ГБ + 1 ТБ она стоит 880 долларов.85-дюймовый телевизор Xiaomi оснащён матрицей Mini LED с разрешением 4K, кадровой частотой до 144 Гц и максимальной яркостью 2400 нит. У него 1440 независимых зон подсветки, а за работу операционной системы и приложений отвечает процессор с четырьмя ядрами ARM Cortex-A73, 4 ГБ оперативной памяти и 64-гигабайтный накопитель. Также есть модули Wi-Fi 6 и NFC и два HDMI-входа. Xiaomi будет продавать эту новинку в Китае за 7999 юаней (около 1095 долларов или 102 тысяч рублей).Смарт-часы Xiaomi Watch S3 получили круглый AMOLED-экран диагональю 1,43 дюйма с частотой обновления 60 Гц и максимальной яркостью 600 нит. У них предусмотрен сменный безель для навигации по интерфейсу, защита от воды по стандарту 5ATM, модуль NFC для бесконтактных платежей, пульсометр и пульсоксиметр. Часы выпущены в двух вариантах: с поддержкой eSIM за 135 долларов и без неё за 110 долларов.HyperOS — пришедшая на замену MIUI собственная операционная система Xiaomi, созданная на базе ядра Android с внедрённым модулем HyperConnect, отвечающим за единство экосистемы. Оптимизация платформы, по словам Xiaomi, позволила сократить потребление памяти, ускорить работу и повысить энергоэффективность. HyperOS будет использоваться в новых устройствах Xiaomi (смартфонах, планшетах, телевизорах, смарт-часах, камерах видеонаблюдения, умных колонках и т. п.) Кроме того, начиная с первого квартала 2024 года компания будет выпускать обновление для десятков моделей смартфонов, которое заменит MIUI на HyperOS.